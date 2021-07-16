掌握「語言爆發期」自學美語更出色

108課綱將英語學習延伸到小學一年級就開始，加上雙語授課即將上路，「如何幫孩子培養雙語能力」就成為家長最頭痛也最焦慮的問題。新竹縣有位11歲的黃小妹妹Jessica靠著自學，不但是學校英語朗讀比賽的常勝軍，10歲時更已經通過劍橋國際英語KET認證，讓不少家長相當好奇到底怎麼做到的。黃媽媽大方分享，只要掌握孩子牙牙學語時的「語言爆發期」超前部署塑造母語環境，孩子就會自然而然習慣第二種語言，學得又好又輕鬆。





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Jessica不只美語口說表達自然又流暢，更在學校舉辦的英文打字比賽打敗眾多六年級的學長姊勇奪全校第一，很多人問Jessica是去哪裡補習？黃媽媽說其實Jessica在通過劍橋國際英語認證KET之前不但沒有補習，也不曾讀過全美或雙語幼兒園，就讀的就是一般的公立國小，學習秘訣就是趁早讓孩子開始熟悉美語，同時為他們選擇適合的學習系統。





黃媽媽表示自己畢業於政大會計系，曾在國際型四大會計師事務所擔任協理，丈夫則是IC設計工程師，雖然夫妻俩都是高學歷，但是當他們進入職場需要與外國連繫溝通，英語的聽、說能力經常受到考驗，體認到英文考試的分數並不等於英文能力，因此兩人達成共識，要好好培養孩子的外語能力。





▲經過一番比較與嚐試，黃媽媽決定採用迪士尼美語世界幫孩子學習，成果斐然。 (圖／品牌提供)

「它的價格真的不便宜，我買的時候我老公還很不高興!」但試聽結果發覺它的內容除了有孩子喜歡的迪士尼卡通人物，還很完整有系統，孩子能自然地吸收，於是最後還是決心買下。錢花下去只是第一步，接下來還需要父母的陪伴與引導，但是付出很快有了回報。在採用迪士尼美語世界後不到一個月，兩姊弟一起參加寰宇家庭俱樂部舉辦的實體活動，當才剛滿兩歲的Jacob格外開心投入，結束前竟然還意猶未盡地喊出：「Again!」讓大家都嚇了一跳，正處於語言爆發期的Jessica更是很快就能模仿影片中的對白開口說美語，一步步內化進而開始自己造句。





▲為了塑造美語的母語環境增加應用機會，黃媽媽經常帶孩子參加寰宇家庭俱樂部的活動。(圖／品牌提供)

但學語言畢竟不是遊戲，還要有驗收方式，黃媽媽不諱言真正推動孩子循序漸進的，是寰宇家庭俱樂部有一套簡稱為CAP（Children's Achievement Program）的親子學習計畫的進度追蹤系統，每個月要交4項作業、每過一關就能得到不同顏色棒球帽，便於父母按表操課，一點一滴幫助孩子們進步。





▲按親子學習計畫(CAP)取得不同顏色的棒球帽，能給孩子的學習設定目標也增添成就感。 (圖／品牌提供)