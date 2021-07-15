失聯移工應納入防疫網中　立委與民團盼身份合法化

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她指出，在台移工不被當作完整的人，而只要他們的勞動力，因此法規設下種種限制，包括限制行業、數量、年限，並採用定期契約等；移工也往往需負擔高額仲介費，處境十分弱勢。而在台失聯移工有3成以上滯留逾3年、超過1萬人則滯留5年以上，他們逃逸後仍在台灣各個角落工作貢獻，與合法移工做的工作無異，甚至經常需要出入醫院等，但卻缺乏醫療資源保障。她也回顧了過去一系列政府因應無證移工實施的相關措施，包括萬華專案特赦採檢和移民署「擴大自行到案」等，但指出在實務上成效似乎有限，這些醫療資源如何真正觸及移工、或吸引失聯移工浮出檯面，都是一項課題。
台灣國際勞工協會（TIWA）研究員吳靜如指出，去年就已經呼籲政府針對失聯移工落實「不驅離、不處分、重新給與合法身份」的原則，但移民署只推出「擴大自行到案」專案，強調不收容、最低罰鍰、未來還能入境台灣等，試圖鼓勵無證移工自行到案。然而實際上，移工雖然可以再入境，卻不能再工作，因為勞動部明定移工一旦曾經被註記為失聯移工，就不可以再來台工作，但「移工之所以逃逸也就是為了餬口飯吃，如果不能進來賺錢，任何的免罰對他們而言都不具備具體效益」。
吳靜如也拿出國際上的相關經驗舉例，強調多國都在疫情間合法化移工，包括泰國就重新讓移工擁有合法工作身份、葡萄牙則在疫情期間給予無證者「完整公民權」，不只可合法工作，還享有完整醫療權。反觀台灣的無證移工之所以逃跑，多源自於政府本身的歧視性政策，限制了移工轉換雇主的權益；爆發疫情後勞動部更是無所作為，就連苗栗下達移工禁足令也未阻止，直到苗栗解禁後才出面發聲明。疫情是凸顯的是平日的問題，呼籲政府除了在疫情間給予合法身份，最後仍應回歸法律修改，從根本解決問題、讓移工無需再逃跑才能為未來疫情做準備。
針對失聯移工身份轉正的問題，勞發署代表表示，這個議題長久以來收到各界關心，這項政策涉及到很多社會上的正反意見，屬於政策和社會上需有共識性的議題，因此要廣納各界意見，把各個面向更好的評估後再議。對於這項回應，研究員吳靜如和立委賴香伶都表示不滿。賴香伶指出，台灣限制移工換工作才形成勞動力剝削，對國家形象很傷，而在全球抗疫時期，沒有一個人會因為工作證件上的問題導致在就醫權和生存權上有那麼大的污名，然而這卻是台灣的現況。她並指出，召開記者會並非期待問題一夕間解決，但強調針對移工弱勢處境的改善起頭不難，只是沒有人在此時去推動。
研究員吳靜如則痛批勞發署回應不負責任，指出移民署這邊已經放寬政策讓失聯移工離境後可以在返台，但卻卡在勞動部不肯放寬讓移工回台持續工作的限制，讓政策推動效果大大受限。她並指出，勞動部推出的Line移點通防疫APP在5、6月疫情升溫時仍只是在傳「勤洗手、戴口罩」等基本防疫宣導，而對於移工「禁轉政策」等根本沒有推播多語資訊讓移工了解。再加上過去針對移工議題勞動部往往以「涉及正反意見需要大量諮詢」做回應而無其他作為，令人失望。
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