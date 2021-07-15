假交友、假投資詐欺劇增！內政部：較去年同期高近95%
內政部警政署今（15）日表示，根據上半年統計，投資詐欺案件發生2168件，較去年同期增加1054件，高達94.61%將近倍數成長，多數詐欺方式結合「假交友」方式，冒用高富帥或白富美的照片後再介紹「高獲利」、「零風險」的假投資內線消息，吸引被害人大筆投資，實際根本未進行投資，造成被害人血本無歸。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-15 18:47:57
內政部說明，今年上半年投資詐欺案件發生2168件，較去年同期增加1054件將近倍數成長。投資詐騙多透過社群網站或通訊軟體，散播假投資訊息，或結合「假交友」方式，冒用網路高富帥（白富美）照片，於交友軟體結識被害人後，再介紹「高獲利」、「零風險」的假投資內線消息，吸引被害人大筆投資「虛擬貨幣」、「衍生性金融商品（如二元期貨）」或「博弈網站」，並偽造獲利，實際根本未進行投資，及將詐騙贓款轉入人頭帳戶或匯入其他賭客帳戶，層層轉手達到洗錢目的，造成被害人血本無歸，無處追返投資金額。
內政部也指出，除投資詐騙外，詐騙集團更透過偽冒銀行的釣魚簡訊，傳送「您的銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料」等假訊息，誘使被害人點擊假連結，輸入密碼與驗證碼等，盜取銀行存款，造成財物嚴重損失，全球已有澳洲、香港等處民眾受害；而今年初臺灣國泰世華、台新等多家銀行亦發生類似案件，警政署刑事警察局於第一時間已展開防制與偵查，從年初的被害52件，降至目前0件。
內政部說，防制詐欺犯罪為我國當前施政重點，行政院透過各項跨部會會議，從金融及資通訊管理機制面，研擬相關防詐策略及推動修法，有效防制「虛擬通貨」及「第三方支付虛擬帳號」淪為洗錢管道，並積極防堵非法詐騙網站，以降低假投資等各類詐騙案件數，警政署將持續強力查緝及宣導，以保障國人財產安全。
國內本土疫情嚴峻，但在全國正值防疫期間，詐騙集團更變本加厲設下投資詐騙圈套，內政部再次提醒，投資應透過合法管道賺取合理利潤，標榜「高投報」、「零風險」、「短期獲利」很可能就是詐騙，切勿輕信網友來路不明的投資管道，此外因應疫情，也衍生出假借紓困金或網購血氧機等詐騙案，請民眾應保持懷疑，小心求證，有任何疑問可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，即時查證。