COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

假交友、假投資詐欺劇增！內政部：較去年同期高近95%

▲內政部統計，今年上半年投資詐欺案件遽增，多數為「假交友」方式介紹「高獲利」、「零風險」的假投資內線消息。（示意圖／翻攝LINE官網）
▲內政部統計，今年上半年投資詐欺案件遽增，多數為「假交友」方式介紹「高獲利」、「零風險」的假投資內線消息。（示意圖／翻攝LINE官網）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-15 18:47:57

內政部警政署今（15）日表示，根據上半年統計，投資詐欺案件發生2168件，較去年同期增加1054件，高達94.61%將近倍數成長，多數詐欺方式結合「假交友」方式，冒用高富帥或白富美的照片後再介紹「高獲利」、「零風險」的假投資內線消息，吸引被害人大筆投資，實際根本未進行投資，造成被害人血本無歸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
內政部說明，今年上半年投資詐欺案件發生2168件，較去年同期增加1054件將近倍數成長。投資詐騙多透過社群網站或通訊軟體，散播假投資訊息，或結合「假交友」方式，冒用網路高富帥（白富美）照片，於交友軟體結識被害人後，再介紹「高獲利」、「零風險」的假投資內線消息，吸引被害人大筆投資「虛擬貨幣」、「衍生性金融商品（如二元期貨）」或「博弈網站」，並偽造獲利，實際根本未進行投資，及將詐騙贓款轉入人頭帳戶或匯入其他賭客帳戶，層層轉手達到洗錢目的，造成被害人血本無歸，無處追返投資金額。

內政部也指出，除投資詐騙外，詐騙集團更透過偽冒銀行的釣魚簡訊，傳送「您的銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料」等假訊息，誘使被害人點擊假連結，輸入密碼與驗證碼等，盜取銀行存款，造成財物嚴重損失，全球已有澳洲、香港等處民眾受害；而今年初臺灣國泰世華、台新等多家銀行亦發生類似案件，警政署刑事警察局於第一時間已展開防制與偵查，從年初的被害52件，降至目前0件。

內政部說，防制詐欺犯罪為我國當前施政重點，行政院透過各項跨部會會議，從金融及資通訊管理機制面，研擬相關防詐策略及推動修法，有效防制「虛擬通貨」及「第三方支付虛擬帳號」淪為洗錢管道，並積極防堵非法詐騙網站，以降低假投資等各類詐騙案件數，警政署將持續強力查緝及宣導，以保障國人財產安全。

國內本土疫情嚴峻，但在全國正值防疫期間，詐騙集團更變本加厲設下投資詐騙圈套，內政部再次提醒，投資應透過合法管道賺取合理利潤，標榜「高投報」、「零風險」、「短期獲利」很可能就是詐騙，切勿輕信網友來路不明的投資管道，此外因應疫情，也衍生出假借紓困金或網購血氧機等詐騙案，請民眾應保持懷疑，小心求證，有任何疑問可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，即時查證。

▲刑事局說明假交友、假投資詐騙犯罪流程。（圖／內政部提供）
▲刑事局說明假交友、假投資詐騙犯罪流程。（圖／內政部提供）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
45.6%54.4%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
40%60%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
40.39%59.61%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
55.28%44.72%
2021-07-12-2021-07-15
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀