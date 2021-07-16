台企有無受波擊？越南下令三星電子等廠暫關閉

受到波及的企業包括台資公司寶成在越南胡志明市的鞋廠在14日起因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情面臨停工。現在位於越南商業中心的工廠正紛紛因疫情面臨限制。





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越南疫情嚴重，越南西貢高科技園區 (SHTP) 在13日新增 750 多起確診病例後，越南當局已下令包括三星電子胡志明市工商城 (SEHC) 在內的許多工廠暫停營運。





根據《越南快訊》，受到當地爆發的疫情影響，越南有超過6家以上的外商公司面臨停業，例如寶成旗下越南寶元鞋廠（Pouyuen Vietnam）在胡志明市的產線將停工10天。路透社指出，寶成是全球最大品牌運動鞋和休閒鞋製造商，為知名品牌Nike、Adidas代工。越南寶元鞋廠則是胡志明市最大雇主，雇用5萬6000名員工。





越南衛生部透過聲明表示，這些外商公司和工廠中有人確診，正在持續做篩檢，並且要求這些企業為員工建立廠房宿舍，以及制定隔離計畫。隨著疫情持續延燒，外界推估全球供應鏈將持續受到影響。





另外，台資企業風雨衣龍頭達新在12日代子公司達越公告，位在胡志明新順加工區的越南廠從7月13日至23日將自主暫時停工11天，預估受影響產值約500萬元。





西貢高科技園區管理局主管黎碧鑾 (Le Bich Loan) 稱：「我們已經要求所有工廠，不僅僅是三星廠暫時運營，直到這些公司提交隔離計畫、以及員工留守工廠的住宿計畫。」





人口9700萬的越南原本被視為「抗疫模範生」，然而國內疫苗接種率極低，且過去數週來感染率急劇攀升，各地均有確診，在平陽省的一家工廠更傳出數百工人集體衝開鐵門逃走案。平陽省是越南的工業重鎮，該省有數十個工業園區、120萬名勞工，受到疫情影響，有許多區域都被封鎖和管制。不過，相較於其他國家，越南的累計確診數比較低，但能否挺過這波疫情，還是端看疫苗接種率是否能有效提升和防疫政策的走向。





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