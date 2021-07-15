不滿政府強制接種疫苗政策　雅典5千民眾抗議轟總理下台

憂心新冠肺炎（COVID-19）疫情因為印度Delta變種病毒再度升溫，希臘政府12日時宣布，要求醫護人員以及養老院員工強制接種新冠疫苗，且8月31日前，未完全接種疫苗者將無法進入娛樂場所、餐廳等公共室內空間。強硬政策引發人民不滿，14日時超國5000名民眾聚集在首都雅典市中心抗議。





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根據《路透社》等外媒報導，超過5000名「反疫苗」抗議者聚集在希臘首都雅典市中心，反對希臘的新冠疫苗接種計畫。抗議者揮舞者希臘國旗以及木製十字架，儘管現場駐守大批警力，但抗議者仍高呼「帶上你的疫苗，離開這裡」，要求希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）下台。





心臟病學專家沃沃利斯（Faidon Vovolis）表示「每個人都有選擇的權利，我們的選擇是不讓政府替我們選擇」。沃沃利斯先前質疑口罩以及疫苗的相關科學研究，並且領導名為「再次自由」的抗議運動，他表示成立組織是為了要抗議政府嚴厲的抗議措施。而在14日發起的抗議活動，是過去反對疫苗接種規模最大的活動之一。





當地電視台最近做出民意調查發現，大多數希臘人表示會願意接種疫苗，而且有一大部分人支持強制特定行業進行疫苗接種。





自從疫情大流行開始，總人口約1100萬人的希臘已經有超過44萬4700人確診，1萬2782人染疫病歿。雖然目前已經有41%人口完成接種，但近來因為正值旅遊旺季，導致染疫人數急劇增加，14通報新增近3000例確診病例，希臘政府12日宣布醫護人員及安養院工作人員必須強制施打疫苗。









