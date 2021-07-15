歐洲西部暴雨成災 德國洪患釀20多人死亡、逾70人失聯
歐洲中西部近日遭遇惡劣天氣，強降雨導致河流潰堤、污水系統負荷超轉，德國西部萊茵蘭-普法茲州（Rhineland-Palatinate／Rheinland-Pfalz）今（15）日有多棟房屋遭洪水沖毀倒塌，造成至少20人死亡，粗估50至70人失聯。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-15 20:11:37
綜合《紐約時報》等外媒報導，德國西部與比利時因為暴雨襲擊，造成河川潰堤、洪水蔓延至沿岸街道，鄰近的瑞士、荷蘭也傳出積水災情。來勢洶洶的暴雨、洪患導致萊茵蘭-普法茲州至少6棟名宅倒塌，數十人失聯；比利時則至少有2人因災死亡，當局已派遣軍隊前往協助救援。
北萊茵－威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）州長拉舍特（Armin Laschet）表示，經歷連續數日的強降雨，這是當地數十年來最嚴重的一次洪患，目前無法確認的死亡人數，但可以預期的是有很多人在這場災難中受到影響；有2名消防員在出勤時不幸死亡。
《法新社》報導，北萊茵－威斯特法倫州部分民眾因此被迫撤離家園，部分高速公路因爲洪水暫時關閉，德國鐵路（Deutsche Bahn）呼籲民眾不要外出冒險，鼓勵大家取消已經預定的車票。
萊茵蘭-普法茲州州長德賴爾（Malu Dryer）表示，當局已經派出數百名消防員徹夜搶救、疏散受困的人員，該州內的小鎮「Eifel Schuld」就有6棟房屋遭到洪水沖毀，當地警方通報有「很多人」受困在屋頂上，還有多間遭到洪水衝擊的房屋結構不穩。
德國電力營運商「Westnetz」表示，受到洪水影響，當地大約19萬戶處於停電狀態，最嚴重的地區集中在北萊茵－威斯特法倫州。德國氣象局（DWD）今日發出警告，未來幾天仍有陣雨、雷雨，有機會出現大雨，區域性的洪水風險仍在增加。