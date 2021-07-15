視察疫苗抵台情形　蘇貞昌感謝各崗位工作人員辛勞

行政院長蘇貞昌今（15）日赴桃園機場視察疫苗到貨後倉儲作業並慰勉工作人員。蘇貞昌表示，疫苗取得非常不簡單，從簽約、購買、運送、檢驗到配送等流程都非常辛苦，感謝各崗位工作人員的辛勞。院長也感謝日、美等國支援提供疫苗；以及感謝各地方政府設立施打點，並配置許多醫護及行政服務人員，期盼做好施打疫苗的工作，以提高國人保護力。

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蘇貞昌表示，疫苗從製造、購買、入關、運送、施打，需經過一關又一關，同時還要非常謹慎地做好溫度控制、檢驗、封緘、配送等流程，疫苗取得非常不簡單，從簽約、購買、運送、檢驗到配送等流程都非常辛苦，他感謝相關工作人員的辛勞，也感謝日本、美國等國配送支援我國疫苗，也謝謝我們的購買團隊，今天特別來現場也要感謝每一個崗位的工作同仁，同時呼籲國人同胞，珍惜得來不易的疫苗。

此外，蘇貞昌也感謝各地方政府皆設立疫苗施打場所，並配置許多醫護及行政服務人員等，並由縣市首長緊盯進度，這是相當難得且辛苦的工作，要感謝大家配合及地方政府團隊一同努力，儘快做好施打疫苗的工作。同時，院長呼籲國人同胞，我國自購的疫苗陸續進來，應儘快施打以提高疫苗覆蓋率和國人保護力，讓台灣整個集體防護機制能夠完善。

今日下午包含日本政府致贈的97萬劑AZ疫苗、我國自購的56萬劑AZ疫苗及35萬劑Moderna疫苗，合計188萬劑疫苗運抵國門，疫苗累積至今約890萬劑。蘇貞昌至華儲倉庫視察疫苗到貨後作業情形，對於工作人員的辛勞，他也表示慰勉及感謝。