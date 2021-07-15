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又被北市府點名　張博洋譏：難怪要養一堆發言人來罵人

▲台灣基進新聞部主任張博洋被北市府點名抹黑疫調人員的努力，張博洋則反問，柯文哲抹黑全台疫調人員的努力「又該怎麼算？」。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進新聞部主任張博洋被北市府點名抹黑疫調人員的努力，張博洋則反問，柯文哲抹黑全台疫調人員的努力「又該怎麼算？」。（圖／台灣基進提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-15 21:15:04

台灣基進新聞部主任張博洋昨（15）日在臉書發文，揶揄台北市長柯文哲上傳的影片中請確診個案立刻回家的橋段，認為讓確診者在外走動的部分有問題，今日遭到北市副發言人魏佑任在防疫記者會上貼出截圖指稱是側翼網軍，對於「再」被北市府點名，張博洋則反譏「防疫記者會正事不講，批評別的政黨是側翼，真是吃飽太閒，難怪要養一堆發言人來罵人」

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在今日台北市政府的防疫記者會上，副發言人魏佑任拿出張博洋昨日的貼文，強調台北市450位疫調人員以及衛生局同仁的努力不應該被否定，並說這些側翼網軍常常講的話就是「沒有要抹滅基層的努力」，但說完就開始馬上開始抹黑，就是這些側翼網軍。

對於又被北市府點名，張博洋笑說，繼上一次柯文哲批評高雄「政治內線交易」後，「我又被北市府點名了」，這次是柯市長因為他臉書影片「意圖洗白北市疫調爭議」被質疑不爽，趕快叫發言人出來痛罵，從以前開始不是媽媽、老婆出來擋，就是推給基層股長，這一次連疫調人員都要為柯文哲不負責任的言論負責，大家都是罵柯文哲，北市府怎麼好意思搬出基層。

張博洋強調，他質疑的一直都是疫調有沒有效，但是說「疫調不切實際」這句話的人，到現在沒給交代，現在扯台北市450位疫調人員，全台灣上千名疫調人員都因為柯這句話被糟蹋專業，北市府要不要給全台疫調人員一個交代？不斷答非所問，是聽不懂還是故意裝不懂。

張博洋說，明天就是柯文哲說一個月沒有疫苗也能清零的到期日，一個月以來，放炮、說大話、吹牛、創造新名詞、甩鍋、好心肝等風波不斷，明天柯文哲能交出幾分的考卷「全台灣拭目以待」，如果台北市能+0，「我一定公開向台北市公務員（除了柯文哲）致謝」，在此之前，希望北市府能用對付一個小小高雄市民的百萬分之一的力氣，專心把防疫做好，把好心肝處理好。

至於今日發言的北市府副發言人魏佑任，張博洋指出，魏曾任前國民黨立委陳學聖的競辦發言人及黃珊珊隨行秘書，柯文哲找他來是希望他能當北市府的「空戰攻擊手」，在防疫記者會正事不講，卻批評別的政黨是側翼，「難怪要養一堆發言人來罵人」，張博洋並勸魏離投機份子遠一點，以免哪天來個無預警大甩鍋，副發言人變成基層同仁，那就真的不好了，最後並問魏既然曾任黃珊珊隨行秘書，「那應該認識Ben齁？」。

▲截至7月15日，COVID-19本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲截至7月15日，COVID-19本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

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