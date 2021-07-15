又被北市府點名　張博洋譏：難怪要養一堆發言人來罵人

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對於又被北市府點名，張博洋笑說，繼上一次柯文哲批評高雄「政治內線交易」後，「我又被北市府點名了」，這次是柯市長因為他臉書影片「意圖洗白北市疫調爭議」被質疑不爽，趕快叫發言人出來痛罵，從以前開始不是媽媽、老婆出來擋，就是推給基層股長，這一次連疫調人員都要為柯文哲不負責任的言論負責，大家都是罵柯文哲，北市府怎麼好意思搬出基層。
張博洋強調，他質疑的一直都是疫調有沒有效，但是說「疫調不切實際」這句話的人，到現在沒給交代，現在扯台北市450位疫調人員，全台灣上千名疫調人員都因為柯這句話被糟蹋專業，北市府要不要給全台疫調人員一個交代？不斷答非所問，是聽不懂還是故意裝不懂。
張博洋說，明天就是柯文哲說一個月沒有疫苗也能清零的到期日，一個月以來，放炮、說大話、吹牛、創造新名詞、甩鍋、好心肝等風波不斷，明天柯文哲能交出幾分的考卷「全台灣拭目以待」，如果台北市能+0，「我一定公開向台北市公務員（除了柯文哲）致謝」，在此之前，希望北市府能用對付一個小小高雄市民的百萬分之一的力氣，專心把防疫做好，把好心肝處理好。
至於今日發言的北市府副發言人魏佑任，張博洋指出，魏曾任前國民黨立委陳學聖的競辦發言人及黃珊珊隨行秘書，柯文哲找他來是希望他能當北市府的「空戰攻擊手」，在防疫記者會正事不講，卻批評別的政黨是側翼，「難怪要養一堆發言人來罵人」，張博洋並勸魏離投機份子遠一點，以免哪天來個無預警大甩鍋，副發言人變成基層同仁，那就真的不好了，最後並問魏既然曾任黃珊珊隨行秘書，「那應該認識Ben齁？」。
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