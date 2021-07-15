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漁船觸礁坐灘　海巡緊急救援

▲琉球籍漁船「清○成CT2-○072」因主機機械故障，失去動力，遭浪拍打至鵝鑾鼻岸際擱淺，海巡人員接獲通報後立即前往救援。（圖／海巡署第八巡防區指揮部提供, 2021.07.15）
▲琉球籍漁船「清○成CT2-○072」因主機機械故障，失去動力，遭浪拍打至鵝鑾鼻岸際擱淺，海巡人員接獲通報後立即前往救援。（圖／海巡署第八巡防區指揮部提供, 2021.07.15）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-15 21:25:53

海巡署第八巡防區指揮部於今(15)日晨間5時許接獲東港漁業電台通報，琉球籍漁船「清○成CT2-○072」因主機機械故障，失去動力，遭浪拍打至鵝鑾鼻岸際擱淺，海巡人員接獲通報後立即前往救援，於9時許經搶救將船上共4名船員救援上岸。防止船隻油料外洩，海巡人員立即以吸油棉控制油污擴散，由鵝鑾鼻里長與抽油業者至現場實施抽油。

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▲由於天候海象將轉為惡劣，船隻恐有有解體風險，考量船員安全以繩索綁住船身，由海巡人員沿繩索冒險施救，於上午9時許成功將船員全數救援上岸。（圖／海巡署第八巡防區指揮部提供,
▲由於天候海象將轉為惡劣，船隻恐有有解體風險，考量船員安全以繩索綁住船身，由海巡人員沿繩索冒險施救，於上午9時許成功將船員全數救援上岸。（圖／海巡署第八巡防區指揮部提供, 2021.07.15）
海巡署第八巡防區指揮部表示'，今(15)日15日晨間5時許，第八巡防區指揮部接獲東港漁業電台通報，琉球籍漁船「清○成CT2-○072」因主機機械故障，失去動力，遭浪拍打至鵝鑾鼻岸際擱淺，隨即通報第六岸巡隊及第十四海巡隊派員前往協處，救援期間共計派遣1艇7車25員前往救援。

經海巡人員電話聯繫「清○成號」船長表示，因機械故障失去動力，導致遭海流沖至岸際擱淺，隨即聯繫友船「明○鎰」前來拖帶，海巡人員於5時48分抵達現場後確認「清」船4名船員均安。

但經評估天候海象將轉為惡劣，船隻恐有有解體風險，考量船員安全以繩索綁住船身，由海巡人員沿繩索冒險施救，於9時許成功將船員全數救援上岸。

另外，為了防止船隻油料外洩並在現場鋪設相關除油資材，以防範油污情形，於上午11時左右船身因風浪加劇造成船體右舷破損並有輕柴油些微滲漏，海巡人立即以吸油棉控制油污擴散(船上油料約柴油1500公升及機油200公升)。

▲上午11時左右船身因風浪加劇造成船體右舷破損並有輕柴油些微滲漏，海巡人立即以吸油棉控制油污擴散。（圖／海巡署第八巡防區指揮部提供,
▲上午11時左右船身因風浪加劇造成船體右舷破損並有輕柴油些微滲漏，海巡人立即以吸油棉控制油污擴散。（圖／海巡署第八巡防區指揮部提供, 2021.07.15）
下午13時45分左右由鵝鑾鼻里長與抽油業者至現場實施抽油，後續將由墾丁國家公園管理處及船主視天氣狀況儘速移除船體，船長表示，感謝海巡署人員協助。

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