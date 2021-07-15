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拚月底達25%覆蓋率　鄭文燦：第三輪增設2處大型接種站

▲鄭文燦表示，第三輪起會增加陸軍專校及體大林口體育館2處大型接種站，預估7月底前可望達成總統蔡英文所要求的25%覆蓋率目標。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，第三輪起會增加陸軍專校及體大林口體育館2處大型接種站，預估7月底前可望達成總統蔡英文所要求的25%覆蓋率目標。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-15 21:24:14

中央「COVID-19公費疫苗預約登記系統」明起接手第二輪公費疫苗接種，包括第9類及第10類公費對象，桃園市長鄭文燦今（15）日表示，全市30處社區接種站及巨蛋大型接種站，採分年齡、分組別、分流的接種模式，第三輪起，還會增加陸軍專校及體大林口體育館2處大型接種站，預估7月底前桃園市可望達成總統蔡英文所要求的25%覆蓋率目標。

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鄭文燦指出，接下來的第2輪至第4輪疫苗接種皆提供AZ疫苗，其中第2輪施打時間從明日至7月22日於30個社區接種站及大型接種站桃園巨蛋體育館提供接種服務，截至今日中午已有8萬7279人預約登記，市府將於今日下午5時前完成最後統計，明早8時同步開打。

鄭文燦說，明日服務對象除了第9類高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者，及第10類50歲以上成人等公費對象外，65歲以上長者若想要補打，只要有預約還是可以補接種，此外，市府也鼓勵民眾提早下載或至里辦索取疫苗接種評估及意願書（網址：https://reurl.cc/EnWkXg），在家先行填寫，以減少現場等候時間。

至於第3輪疫苗施打時間為7月23日至7月28日，鄭文燦表示，除了原有的30個社區接種站，每站每日可服務至少800人，以及原有的桃園巨蛋體育館之外，屆時將增設陸軍專科學校及體育大學林口體育館站2處大型接種站，3個大型接種站預計6日內可服務1萬8000位民眾，加上20家醫院、96家診所、13家衛生所等合約醫療院所也會一起加入服務行列，預估第三輪服務人數可由原本的10萬6100人，提高至近14萬人，有效提高疫苗覆蓋率，形成群體保護力。

鄭文燦表示，桃園市人口227萬1969人，目前已有43萬3139人完成疫苗施打，接種率為19.06%，7月底前應可達到總統蔡英文訂下的25%疫苗覆蓋率目標，這段時間台灣疫情控制三大要素「精準疫調、擴大篩檢、疫苗普及率」都非常重要，另外民眾配合低度活動減少社區風險，切斷可能的潛在傳播鏈，也都是抗疫成功的重要因素，桃園防疫團隊也累積了相當的經驗，有信心在最後收斂清零階段讓所有可能風險降到最低。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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