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梁赫群居家防疫甩10公斤！自嘲瘦成「V字臉」優勢

▲梁赫群瘦成V字臉。（圖／TVBS提供）
▲梁赫群瘦成V字臉。（圖／TVBS提供）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-15 21:33:11

由於疫情尚未完全解封，外景節目《食尚玩家》持續暫停錄影，不過這次《食尚玩家瘋狂總部》主持人梁赫群、大文和林莎也「笑」果十足，不只體驗笑到翻的視訊連線遊戲，還要開箱高級防疫美食。其中梁赫群透露自己居家防疫瘦了不少，還幽默地自嘲，怎料一旁的大文勉強地笑完後直接懶理，意外引發笑點。

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3位主持人分別採異地線上錄製節目，由製作單位出題挑戰視訊遊戲，梁赫群坦言自己躲過「防疫胖」，宅在家反而瘦了將近10公斤，讓大文才剛開啟視訊，就驚訝表示：「小梁哥真的瘦超多，現在的臉是V字型！」梁赫群驕傲表示：「我每天照鏡子看到我的臉，都覺得怎麼會那麼小，洗面乳又可以省一些了。」惹得大文捧腹，但她笑完就選擇忽略，與林莎分享最近的新興趣是刺繡，透露自己刺了老虎、舞獅等作品。

▲大文新興趣是刺繡。（圖／TVBS提供）
▲大文新興趣是刺繡。（圖／TVBS提供）
林莎居家防疫則是化身成小廚神，透露最常煎牛排、雞腿排跟海鮮，笑說：「上次看到大文煎牛排，我就馬上訂了一大箱來煎，因此練就了一身煎牛排的好功夫。」此外，她也笑虧自己這段時間因為太閒，所以一次不小心就包了太多水餃，最後只好送出一些給朋友。（編輯：侯家瑜）

▲林莎居家防疫化身小廚神。（圖／TVBS提供）
▲林莎居家防疫化身小廚神。（圖／TVBS提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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