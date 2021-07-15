桃疫苗覆蓋率19% 鄭文燦：65歲以上長者接種率六都第一
桃園市65歲長者接種疫苗今（15）日是最後一天，市府統計，桃園75歲以上長者10萬7661人，實際接種7萬9486人，接種率73.83%，六都第一；65歲以上長者人口數31萬4778人，實際接種23萬2661人，接種率73.91%；而全市人口數227萬1969人，已有43萬3139人完成疫苗施打，接種率為19.06%，另外服務1萬2659人不在籍長者接種疫苗。
記者李春台/桃園報導
2021-07-15 21:40:45
市長鄭文燦表示，桃園市這段時間透過社區接種站，分組分齡分流為長者提供接種服務，達到「精準、有序、友善」三大目標，也讓所有長者覺得溫暖，感謝所有醫療及協勤志工全力協助，「能在一個不到的時間有超過23萬名長者接種，真的不容易。」
除了長者接種疫苗計畫，桃園市日前也特別推出「孕婦疫苗施打專案」，預約總人數1092人，實際接種987人，接種率達90.4%；若再加上18家醫院及婦產科開設的孕婦專用門診時段，估計已有超過4000位準媽媽完成疫苗接種，相信對保護準媽媽健康及母子平安有很大助益。
此外，桃園65歲以上獨居老人造冊2463人，透過社工員一對一服務，已有1828人完成施打，接種率74.22%；另復興區則以1個衛生所及7個部落接種站進行疫苗接種，並配合泰雅族彩虹計程車接送服務，接種率也將近9成。
鄭文燦說，配合中央疫苗意願登記及預約施打計畫，未來第2輪至第4輪皆提供AZ疫苗，其中第2輪施打時間自明日至7月22日，早上8時開始於全市30個社區接種站及桃園巨蛋體育館大型接種站進行接種服務，除了第9類高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者、第10類50歲以上成人等公費對象外，有預約的65歲以上長者也可以來接種，鼓勵民眾提早下載或至里辦索取疫苗接種評估及意願書（網址：https://reurl.cc/EnWkXg），在家先行填寫，以減少現場等候時間。