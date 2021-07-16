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馬來西亞單日確診又破萬　添1.3萬人染疫創新高

▲變種病毒肆虐，馬來西亞疫情燒不停，連3天新增確診人數都破萬，15日共有1萬3215人確診感染COVID-19，再度刷新單日確診人數紀錄；全國累計確診案例破80萬，達到88萬782例。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲變種病毒肆虐，馬來西亞疫情燒不停，連3天新增確診人數都破萬，15日共有1萬3215人確診感染COVID-19，再度刷新單日確診人數紀錄；全國累計確診案例破80萬，達到88萬782例。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-16 05:53:37

（中央社記者侯姿瑩新加坡15日專電）變種病毒肆虐，馬來西亞疫情燒不停，連3天新增確診人數都破萬，今天共有1萬3215人確診感染COVID-19，再度刷新單日確診人數紀錄；全國累計確診案例破80萬，達到88萬782例。

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馬來西亞雖已實施全國封鎖措施一個多月，但疫情仍居高不下，自上週以來，單日新增確診人數不斷創新高，13日首度破萬後，新增確診案例數持續飆高。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天表示，新增1萬3215人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），全國累計88萬782人確診；另新增110起死亡案例，累計6613人病故。目前共有885名患者在加護病房接受治療。

馬國衛生部指出，今天新增的案例絕大多數是無症狀或輕症患者。根據諾希山公佈的資訊，全國工業化程度最高的雪蘭莪州（Selangor）仍佔大多數的病例，共有6120人確診。

「星報」（The Star）報導，諾希山表示，最早出現於印度的Delta變異株正肆虐馬來西亞，Delta變異株只需要幾秒鐘的時間就能造成感染。

馬國當局近期針對疫情重災區之一的巴生河流域實施加強行動管制令並進行大規模篩檢，每天新增確診人數也隨之增加。巴生河流域由首都吉隆坡與環繞其周圍的部分雪蘭莪州地區組成。

有鑒於巴生河流域疫情嚴峻，諾希山指出，馬國政府將加速該地區疫苗接種進度，目標是讓至少500萬人至少接種一劑疫苗。

諾希山日前表示，預期未來一兩週確診病例仍會持續上升。也有專家預測，未來2週的新增確診病例可能翻倍，達到每天新增近2萬人確診。（編輯：高照芬）1100715

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