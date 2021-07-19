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影／她挑戰駕車環島　串聯台灣五霸最醜吉祥物

▲台灣的最醜吉祥物，大家是否有印象呢？(圖／翻攝徐海莉 Hailey YouTube)
▲台灣的最醜吉祥物，大家是否有印象呢？(圖／翻攝徐海莉 Hailey YouTube)

影像中心/綜合報導

2021-07-19 16:11:31｜2021-07-19 16:16:56

台灣裝置藝術林立，近日台北車站中的鳥人裝置藝術約滿撤離，再次掀起台灣裝置藝術的討論，網路上曾有網友整理了全台前五大最醜吉祥物合稱「台灣五霸」，各個都別具特色。YouTube頻道「徐海莉 Hailey」挑戰駕車環島，到現場親自看看這些裝置藝術。

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從南到北，海莉從旗山的香蕉人開始，豈料出師不利，第一站的香蕉人就在去年因民眾反應太醜而撤離了。

▲現場見不到香蕉人，只能後製合成與香蕉人合照
▲現場見不到香蕉人，只能後製合成香蕉人合照。(圖／翻攝徐海莉 Hailey YouTube)
第二站是在台南的虱目魚小子，海莉分享裝置藝術也曾被日本人造訪並拍攝影片，影片中日本人感嘆為甚麼要給虱目魚戴帽子而不禁落淚，令不少人哭笑不得，但是虱目魚小子的外觀對海莉來說還是可以接受的。

▲虱目魚小子，雙手攤開的動作十分可愛
▲虱目魚小子，雙手攤開的動作十分可愛。(圖／翻攝徐海莉 Hailey YouTube)
第三站是位在雲林的絲瓜小姐，動作彷如經典女星瑪麗蓮夢露，也藉由絲瓜等農作物代表了雲林的農民，現場除了絲瓜小姐之外，也有一個絲瓜先生與其相對。

▲絲瓜小姐位在雲林，模仿經典女星的招牌動作
▲絲瓜小姐位在雲林，模仿經典女星的招牌動作。(圖／翻攝徐海莉 Hailey YouTube)
 

第四站南投的生生不息，意象由兩隻一黑一白的豬組成，身為豬肉市場的意象代表，因為黑豬的表情與動作令不少人對它們印象深刻。

▲南投的生生不息，以兩隻豬組成
▲南投的生生不息，以兩隻豬組成。(圖／翻攝徐海莉 Hailey YouTube)
第五站位在新竹，以蝴蝶為意象，位在新竹的公墓附近，因為他的人面搭配蝴蝶身軀，令人感覺非常的奇怪，加上到達裝置藝術的地點會行經公墓，不少人覺得毛骨悚然。

▲裝置藝術位在公墓附近，搭配勸世的經文，讓人感覺得十分奇異
▲裝置藝術位在公墓附近，搭配勸世的經文，讓人感覺十分奇異。(圖／翻攝徐海莉 Hailey YouTube)
大家是否還有什麼裝置藝術是看過之後也覺得印象深刻的呢？(影音編輯：張鈞瑞)

 

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