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杜特蒂將拍宣導廣告　鼓勵菲律賓人打疫苗

▲菲律賓總統發言人說，截至14日，逾1407萬菲律賓人已施打至少一劑2019冠狀病毒疾病疫苗。總統杜特蒂將再度拍攝宣導廣告，鼓勵民眾接種疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓總統發言人說，截至14日，逾1407萬菲律賓人已施打至少一劑2019冠狀病毒疾病疫苗。總統杜特蒂將再度拍攝宣導廣告，鼓勵民眾接種疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-16 06:02:57

（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓總統發言人羅奎今天說，截至14日，逾1407萬菲律賓人已施打至少一劑2019冠狀病毒疾病疫苗。總統杜特蒂將再度拍攝宣導廣告，鼓勵民眾接種疫苗。

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這將是杜特蒂（Rodrigo Duterte）第2次拍攝宣導廣告，鼓勵民眾接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）6月下旬調查發現，受訪民眾中，45%願意接種COVID-19疫苗、24%民眾不確定、僅21%不願意，顯示菲國民眾接種疫苗意願明顯提高。

「社會氣象站」5月初調查時，僅32%菲國民眾願意接種COVID-19疫苗、35%民眾不確定、33%不願意。

菲律賓星報（Philippine Star）報導，在6月2日公開的上一支廣告中，杜特蒂端坐辦公桌前，對著麥克風說：「我邀請我們所有國人盡早接種疫苗。因為這是戰勝COVID-19如果不是唯一，也是最有效的方式。」

在這支約1分42秒的廣告中，杜特蒂表示：「讓我們記住，疫苗不僅可以保護你不受病毒侵害，還能保護你愛的人，尤其是病患和長者。」

羅奎（Harry Roque）今天在一場線上記者會說，截至14日，菲律賓已有1407萬4514人接種至少一劑COVID-19疫苗，其中404萬7792人已接種兩劑疫苗。

菲律賓人口約1億1000萬。這項數據顯示，菲國首劑疫苗接種率約12.8%。

羅奎表示，杜特蒂19日將錄製一支新的COVID-19疫苗宣導廣告。

杜特蒂已於7月12日接種第2劑中國國藥集團疫苗。這批疫苗是由北京當局捐贈菲國政府。

杜特蒂6月21日曾在電視談話中告訴菲國民眾：「這個國家正面臨危機。這是國家緊急情況。如果你不想接種疫苗，我將逮捕你。」

他當時揚言：「你來選，要打疫苗還是由我把你送進大牢。」（編輯：黃自強）1100715

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