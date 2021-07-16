COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

海地總統遇刺案新發展　衛隊司令涉重嫌被捕

▲加勒比海島國海地總統摩依士7日凌晨在私宅遇刺身亡，這樁疑雲重重的命案出現最新進展，全力緝凶的警方逮捕總統衛隊司令埃拉爾，並指控他涉嫌重大。（圖／翻攝自每日郵報）
▲加勒比海島國海地總統摩依士7日凌晨在私宅遇刺身亡，這樁疑雲重重的命案出現最新進展，全力緝凶的警方逮捕總統衛隊司令埃拉爾，並指控他涉嫌重大。（圖／翻攝自每日郵報）

中央社

2021-07-16 06:08:53

（中央社海地太子港14日綜合外電報導）加勒比海島國海地總統摩依士7日凌晨在私宅遇刺身亡，這樁疑雲重重的命案出現最新進展，全力緝凶的警方今天逮捕總統衛隊司令埃拉爾，並指控他涉嫌重大。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，3個消息管道證實埃拉爾（Dimitri Herard）被捕，分別是海地檢察官克勞德（Bed-Ford Claude）、總理發言人康塔夫（Israel Jacky Cantave）與埃拉爾的摯友及同僚馬丁（Carl Martin）。

許多海地民眾懷疑，為何被控行刺的暗殺團隊居然輕易滲透進入總統私宅，隨後沒多久就被捕，民眾的憤怒矛頭紛紛指向埃拉爾。

海地警方14日晚間宣布又逮捕兩名犯嫌，其中包括前高階警官，目前仍全力偵辦中，而海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）則在記者會上表示，警方正全力追捕其他在逃犯嫌，總統護衛小組的4名高階成員也被隔離偵訊。

報導說，警方聲明指出，員警搜索前高級警官德拉貢（Gilbert Dragon）住處，他是14日海地警方宣布逮捕的兩人之一，並從德拉貢的住處起出多個彈匣、數把槍枝與好幾件防彈背心等。

至於另個警方宣布逮捕的嫌疑人則是科爾文頓（Reynaldo Covington），他被控提供犯嫌住處與車用警笛，另據美聯社報導，他還被控與日前被捕的美國公民索拉吉斯（James Solages）同謀。

在美國聯邦調查局、國土安全部高階官員以及哥倫比亞政府協助下，海地當局正在調查總統摩依士（Jovenal Moise）為何遇刺身亡。哥倫比亞政府說，至少有18名哥倫比亞人，其中多數是退伍軍人，因涉嫌暗殺而被捕，目前仍被羈押在海地，另有3名海地裔犯嫌也被逮捕，至少3名嫌疑人被殺，警方正持續調查這些被捕者，追查行刺海地總統的幕後主使者。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1100715

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
50.87%49.13%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
38.78%61.22%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
39.58%60.42%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
55.12%44.88%
2021-07-12-2021-07-15
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀