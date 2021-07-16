海地總統遇刺案新發展　衛隊司令涉重嫌被捕

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許多海地民眾懷疑，為何被控行刺的暗殺團隊居然輕易滲透進入總統私宅，隨後沒多久就被捕，民眾的憤怒矛頭紛紛指向埃拉爾。
海地警方14日晚間宣布又逮捕兩名犯嫌，其中包括前高階警官，目前仍全力偵辦中，而海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）則在記者會上表示，警方正全力追捕其他在逃犯嫌，總統護衛小組的4名高階成員也被隔離偵訊。
報導說，警方聲明指出，員警搜索前高級警官德拉貢（Gilbert Dragon）住處，他是14日海地警方宣布逮捕的兩人之一，並從德拉貢的住處起出多個彈匣、數把槍枝與好幾件防彈背心等。
至於另個警方宣布逮捕的嫌疑人則是科爾文頓（Reynaldo Covington），他被控提供犯嫌住處與車用警笛，另據美聯社報導，他還被控與日前被捕的美國公民索拉吉斯（James Solages）同謀。
在美國聯邦調查局、國土安全部高階官員以及哥倫比亞政府協助下，海地當局正在調查總統摩依士（Jovenal Moise）為何遇刺身亡。哥倫比亞政府說，至少有18名哥倫比亞人，其中多數是退伍軍人，因涉嫌暗殺而被捕，目前仍被羈押在海地，另有3名海地裔犯嫌也被逮捕，至少3名嫌疑人被殺，警方正持續調查這些被捕者，追查行刺海地總統的幕後主使者。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1100715