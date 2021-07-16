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保時捷男道歉！自爆「神祕心靈關係」　雞排妹：鬧劇落幕

▲保時捷男發聲明向雞排妹道歉。（圖／雞排妹臉書）
▲保時捷男發聲明向雞排妹道歉。（圖／雞排妹臉書）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-16 08:55:20｜2021-07-16 09:04:44

藝人鄭家純（雞排妹）14日被爆料介入他人感情，遭目擊與大10歲的「保時捷男」王先生互動親密，更傳出對方原先就有論及婚嫁的正宮女友A女。怎料不到一天的時間，「A女」趙小姐就透過雞排妹發出聲明道歉，坦言自己與雞排妹都是被害者，強調這段被外界質疑的情感糾葛，根本沒有所謂的「小三跟正宮」，對此，王先生也寫下聲明向雞排妹道歉，並透露「神祕心靈關係」。

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▲雞排妹突脫口私領域規劃，預告會讓大家驚豔。（圖／雞排妹IG）
▲雞排妹被爆料介入他人感情。（圖／雞排妹IG）
王先生認了自己多年維持開放式交往關係，並據實以告身旁密友，而當時接受媒體訪問提到的「A女」，確實是女友，卻未料社會大眾竟誤認A女為正宮：「沒有正宮也沒有小三，更沒有求婚三次和跟A女訂婚，本人並沒有未婚妻。這次風波起於不夠清楚表達個人感情觀，造成A女的情緒，相當抱歉。」

王先生坦言非常欣賞雞排妹，私心將對方當成「心靈上的女友」，並親自替她澄清：「很抱歉讓多年前已和我分手，並退為朋友關係的鄭小姐，因不實爆料而被冠為小三的罪名。」最後王先生強調自己只是一位市井小民，不希望浪費任何公眾資源在私人的感情上：「希望媒體、社會大眾在這篇聲明過後，能讓我們回歸生活，不要再有任何相關的追蹤或報導。」此外，雞排妹也透過臉書轉發王先生聲明，直言「烏龍鬧劇落幕」。（編輯：侯家瑜）

▲王先生聲明全文。（圖／王先生提供）
▲保時捷男（王先生）聲明全文。（圖／王先生提供）
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對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
66.67%33.33%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
33.33%66.67%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
51.49%48.51%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

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38.46%61.54%
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2021-07-12-2021-07-16
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