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斯洛伐克感謝台灣捐70萬口罩　贈台1萬劑疫苗

▲歐洲聯盟（EU）公布斯洛伐克將捐贈1萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給台灣，據了解斯國感念台灣曾在疫情期間捐贈70萬片口罩，近2個月前即表達捐贈意願。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲聯盟（EU）公布斯洛伐克將捐贈1萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給台灣，據了解斯國感念台灣曾在疫情期間捐贈70萬片口罩，近2個月前即表達捐贈意願。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-16 06:31:32

（中央社記者唐佩君布魯塞爾15日專電）歐洲聯盟（EU）今天公布斯洛伐克將捐贈1萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給台灣，據了解斯國感念台灣曾在疫情期間捐贈70萬片口罩，近2個月前即表達捐贈意願。

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歐盟今天表示，至今成員國已捐贈超過300萬劑的COVID-19疫苗給世界各國，部分運輸費用由歐盟承擔，其中斯洛伐克捐贈1萬劑給台灣。

歐盟今年5月喊出歐洲隊（TeamEurope）口號，表示與成員國一起盡力協助其它國家取得疫苗，因此今天公布成員國捐贈疫苗資訊。

斯洛伐克是繼立陶宛之後，第二個向台灣捐贈疫苗的歐盟成員國。據知情人士表示，去年斯國確診人數居高不下，疫情未見趨緩情勢，當時台灣中央及地方政府陸續協助抗疫，讓斯國對台灣相當有感，在台灣疫情升溫後，近2個月前表達捐贈疫苗意願，疫苗品牌也已決定，待完成作業後將對外公布。

台灣前後合計共捐贈斯國70萬個口罩，其中40萬片是由中央提供，另30萬片則是經駐斯洛伐克代表李南陽居間聯繫下，高雄市長陳其邁決定捐贈給布拉第斯拉瓦省（Bratislava Region），今年1月省長德羅巴（Juraj Droba）曾表示相當感激，希望有機會能親自感謝陳其邁。

斯國去年10月就將台灣列入「綠色國家」名單，而台灣是在斯洛伐克投資的第二大亞洲國家，提供數千個工作機會。近年雙方也積極在科技、經貿、環保及文化等領域加強合作，前總理馬托維奇（Igor Matovič）更曾對外讚賞台灣的防疫成就。

另今年5月斯國國會外交委員會表決通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）決議案。這是斯國國會首次針對台灣參與WHA案進行討論及表決，政治上也展現友台立場。（編輯：楊昭彥）1100716

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