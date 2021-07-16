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新加坡KTV夜店感染擴大　男po文求助：怕老婆發現我去過

▲新加坡近日出現以KTV夜店為主的新冠群聚感染。圖為新加坡夜景。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡近日出現以KTV夜店為主的新冠群聚感染。圖為新加坡夜景。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-16 07:09:45

新加坡本已平緩的新冠本土疫情，近幾日再度出現變數，14日一口氣新增56起病例，其中41起和「KTV群聚感染」有關，首名確診病例是一名持有短期探訪證的越南籍女子，曾到訪多家KTV夜店，並陸續有在當地工作的其他越南陪酒女郎確診。在這疫情緊張的時刻，新加坡一名男子po在網上的求救文也引起討論。

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根據新加坡《聯合早報》報導，在星國工作的越南陪酒女郎群體陸續感染，而位於遠東購物中心的「一代佳人」KTV夜店(Supreme KTV)就是其中一家被勒令要進行特別檢測行動的場所。新加坡一名男子14日在網上曬出照片，聲稱自己因近期曾到訪「一代佳人」，因此收到衛生部的通知，要他觀察自身的健康狀況，接下來的14天內也該減少社交活動，若出現相關症狀，則要馬上就醫並進行檢測。

▲新加坡本週爆出以KTV夜店為主的新冠肺炎感染群，一名男子在網上求助，說自己因曾出入相關場所，而收到衛生部門有關自我監測的簡訊，但當時他告訴妻子是在加班。（圖／翻攝自聯合早報）
▲新加坡本週爆出以KTV夜店為主的新冠肺炎感染群，一名男子在網上求助，說自己因曾出入相關場所，而收到衛生部門有關自我監測的簡訊，但當時他告訴妻子是在加班。（圖／翻攝自聯合早報）
讓男子苦惱的是，他到訪的時間是7日晚上近6點，當時他告訴妻子，說自己「正在加班」，若後續健康真的出狀況，根本無法解釋為何會出現在KTV夜店。

照片貼出後，不少星國網友紛紛留言吐槽，說男子為了到KTV夜店享樂，不惜對妻子說謊，結果運氣就是那麼差，該店成了最新的感染爆發地；若後續真的染疫，則免不了要進一步交代究竟接觸了何人，屆時就得將加班的謊言和盤托出。

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