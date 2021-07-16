COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

巴西聖保羅州長二度確診　已接種科興疫苗

▲巴西聖保羅州長多利亞（João Doria）今天通過社群媒體表示，他在例行檢查中發現感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），檢測結果呈陽性，但也說因已接種疫苗，症狀輕微。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西聖保羅州長多利亞（João Doria）今天通過社群媒體表示，他在例行檢查中發現感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），檢測結果呈陽性，但也說因已接種疫苗，症狀輕微。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-16 09:31:27

（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西聖保羅州長多利亞（João Doria）今天通過社群媒體表示，他在例行檢查中發現感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），檢測結果呈陽性，但也說因已接種疫苗，症狀輕微。

我是廣告 請繼續往下閱讀
多利亞已接種2劑由聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butanta）和中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）共同開發的COVID-19疫苗，第2劑於6月4日接種，他說自己確信因為接種疫苗的緣故受到保護，病情可避免惡化。

多利亞在推特（Twitter）上傳影片內容，特別對尚未接種疫苗者信心喊話：「我就是一個實例，證明接種疫苗對防止疾病惡化，導致住院甚至死亡的重要性。我將繼續由醫生陪同，可以肯定的是，疫苗不只保護我，也保護了數以百萬計的巴西人。」

多利亞14日在疫情記者會即出現流鼻涕的跡象，當時他說：「有一點感冒和流鼻涕。」

這是多利亞第2次感染COVID-19，第1次是在2020年8月，也是在例行檢查中檢測結果呈陽性，當時多利亞無感染症狀。

專家說，已經接種疫苗的人一旦感染新型冠狀病毒，通常只會出現輕微不適的症狀，像是肌肉疼痛和發燒幾天，但很難演變成住院或死亡，因為疫苗減少了病毒載量，繼而降低傳染給其他人的機率。

根據專家建議，在過去10天中出現COVID-19症狀的接種者，如果檢測呈陽性，應接受10天的檢測和隔離；如果檢測呈陰性，但症狀仍然存在，最好也避免與他人互動，保持隔離7天，然後再檢測。

專家指出，科學證明疫苗可以防止病毒傳播，但還不知道免疫接種對其他變種病毒株的有效性和持續時間多久。

公共衛生專家仍然認為巴西的COVID-19疫苗接種速度緩慢，但與前幾個月相比，最近幾週的第1劑覆蓋率已上升，聖保羅州長多利亞甚至宣布至8月20日，全州所有18歲以上人口將至少接種1劑疫苗。

巴西人口約2億1000萬，18歲以上人口約1億6000萬，其中只有19%約3000萬人已接受2劑或單劑疫苗完成免疫接種，49%相當於7840萬人連1劑疫苗都未接種。（編輯：郭中翰）1100716

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
66.67%33.33%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
33.33%66.67%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
51.49%48.51%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
38.46%61.54%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
39.53%60.47%
2021-07-12-2021-07-16
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀