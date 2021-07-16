巴西聖保羅州長二度確診　已接種科興疫苗

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多利亞在推特（Twitter）上傳影片內容，特別對尚未接種疫苗者信心喊話：「我就是一個實例，證明接種疫苗對防止疾病惡化，導致住院甚至死亡的重要性。我將繼續由醫生陪同，可以肯定的是，疫苗不只保護我，也保護了數以百萬計的巴西人。」
多利亞14日在疫情記者會即出現流鼻涕的跡象，當時他說：「有一點感冒和流鼻涕。」
這是多利亞第2次感染COVID-19，第1次是在2020年8月，也是在例行檢查中檢測結果呈陽性，當時多利亞無感染症狀。
專家說，已經接種疫苗的人一旦感染新型冠狀病毒，通常只會出現輕微不適的症狀，像是肌肉疼痛和發燒幾天，但很難演變成住院或死亡，因為疫苗減少了病毒載量，繼而降低傳染給其他人的機率。
根據專家建議，在過去10天中出現COVID-19症狀的接種者，如果檢測呈陽性，應接受10天的檢測和隔離；如果檢測呈陰性，但症狀仍然存在，最好也避免與他人互動，保持隔離7天，然後再檢測。
專家指出，科學證明疫苗可以防止病毒傳播，但還不知道免疫接種對其他變種病毒株的有效性和持續時間多久。
公共衛生專家仍然認為巴西的COVID-19疫苗接種速度緩慢，但與前幾個月相比，最近幾週的第1劑覆蓋率已上升，聖保羅州長多利亞甚至宣布至8月20日，全州所有18歲以上人口將至少接種1劑疫苗。
巴西人口約2億1000萬，18歲以上人口約1億6000萬，其中只有19%約3000萬人已接受2劑或單劑疫苗完成免疫接種，49%相當於7840萬人連1劑疫苗都未接種。（編輯：郭中翰）1100716