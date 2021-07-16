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疫情封鎖失業又負債　印度村莊12位居民賣腎維生

▲新冠疫情造成的封鎖措施，帶來的經濟損失，讓本就不富裕的中下階層，日子過得更加艱難。圖為疫情下的印度街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠疫情造成的封鎖措施，帶來的經濟損失，讓本就不富裕的中下階層，日子過得更加艱難。圖為疫情下的印度街頭。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-16 08:32:48

印度警方近日在阿薩姆省(Assam)一處村莊，破獲一器官非法買賣組織，並逮捕至少3名嫌犯。印度媒體指出，雖然器官買賣在當地已行之有年，但過去一年由於新冠大流行導致的封鎖、失業和負債問題，讓有關事件明顯增加。

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根據印度《新德里電視台》15日報導，警方在事件中發現，有12位村民將自己的腎臟賣給器官販子，原因不外乎貧窮、欠債和「賺快錢」的引誘，這種不法交易在當地已持續至少5年，但過去一年因疫情導致的經濟封鎖，讓交易量明顯激增，器官販子鎖定因封城而失業的貧民，事後也常未依約定給予款項。

報導並引述當地一名37歲村民蘇曼塔·達斯(Sumanta Das)的遭遇，達斯本身是一名泥瓦匠，從去年封鎖開始後就失業至今，沒有經濟收入，兒子卻急需動心臟手術，走投無路下不得不以50萬盧比的代價，賣掉自己的一顆腎，但事後卻只拿到15萬盧比。

不只不夠讓兒子動手術，還因為少了一顆腎，達斯的健康和體力都出現問題，再也無法搬運重物，並經常感到疲倦。達斯的妻子薩布特麗(Sabitri)無奈表示，他們有3個孩子要養，本身就有債務，幾乎每天都有人上門討錢，會賣器官也是逼不得已。

當地警方統計，事件受害者有十多人，都說自己是被引誘、拐騙才出售腎臟，且從未得到當初承諾的金額，移植手術在加爾各答的一家醫院進行，至少3名涉及不法交易的嫌犯已被逮捕。只是隨著嫌犯落網，不少本來要接受交易的村民仍愁眉不展，因為貸款或債務還是繳不出來，封鎖帶來的負面影響仍在持續。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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