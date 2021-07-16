疫情封鎖失業又負債　印度村莊12位居民賣腎維生

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報導並引述當地一名37歲村民蘇曼塔·達斯(Sumanta Das)的遭遇，達斯本身是一名泥瓦匠，從去年封鎖開始後就失業至今，沒有經濟收入，兒子卻急需動心臟手術，走投無路下不得不以50萬盧比的代價，賣掉自己的一顆腎，但事後卻只拿到15萬盧比。
不只不夠讓兒子動手術，還因為少了一顆腎，達斯的健康和體力都出現問題，再也無法搬運重物，並經常感到疲倦。達斯的妻子薩布特麗(Sabitri)無奈表示，他們有3個孩子要養，本身就有債務，幾乎每天都有人上門討錢，會賣器官也是逼不得已。
當地警方統計，事件受害者有十多人，都說自己是被引誘、拐騙才出售腎臟，且從未得到當初承諾的金額，移植手術在加爾各答的一家醫院進行，至少3名涉及不法交易的嫌犯已被逮捕。只是隨著嫌犯落網，不少本來要接受交易的村民仍愁眉不展，因為貸款或債務還是繳不出來，封鎖帶來的負面影響仍在持續。
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