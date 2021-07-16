與美國有共識　梅克爾：中國在多方面是競爭者

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梅克爾在開場致詞就透露，雙方確實談到中國，包括與中國合作及競爭的多個面向，例如經濟、氣候變遷、軍事和安全領域。
但梅克爾說，德美兩國都是捍衛自由民主社會與公民權利的國家，「所以只要有人權不受保障的情況，我們都會公開發聲，清楚表達反對立場，我們也支持世界各國的領土完整性」。
梅克爾也提到，兩人有共識認為，中國在許多領域都是他們的競爭者，與中國貿易應該在公平競爭環境下進行，才會各方都遵守相同規則，依循相同標準。她說，此想法恰巧是歐中投資協定背後的驅動力，因為希望中國遵守國際勞工組織（ILO）的核心勞動規範。
拜登則在開頭細數梅克爾成就，包括她除了是德國史上首位女總理外，也是首位來自前東德的總理。且同時是德國執政第2久的領袖，僅次於前總理柯爾（Helmut Kohl）。
拜登說，兩人會談觸及廣泛議題，他們在七大工業國集團（G7）峰會曾與其他民主國家談到，德國與美國都有責任以價值來領導，其他北大西洋公約組織（NATO）會員國亦然。
拜登說，雙方都知道在21世紀第2個25年證明民主能滿足人民需求的重要性。當看到中國或他國損害自由開放社會，他們會起身捍衛民主原則及普世權利；他們也會團結因應民主衰退、貪腐、民粹主義等問題，不論是發生在歐洲聯盟（EU）或世界其他地方。
擔任總理將近16年來，梅克爾訪美至少19次，與4任美國總統打過交道。由於她將在德國9月大選後交棒，這應是她卸任前最後一次造訪華府。
拜登晚間將宴請梅克爾，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（JakeSullivan）、前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）與多位國會領袖都是座上賓。（編輯：郭中翰）1100716