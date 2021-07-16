報導新疆踩到敏感神經！遭中國使館抗議　法媒：絕不撤回

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中國駐法大使館又痛批，身為在法國具有較大影響力的兒少日報，行為卻嚴重損害中國形象、誤導法國青少年，還損害中法友好的民意基礎、破壞兩國合作的良好氛圍，公然進行種族主義和反華仇華宣傳，已激起廣大華僑憤慨，發起關於撤銷該漫畫和報導的請願；並敦促該報正視問題的嚴重性，切實採取行動，消除不良影響，保證不再犯類似錯誤。
只是，面對中國大使館強力喊話，《我的日報》副總編輯加瑟藍(Andre Gasselin)在接受《自由亞洲電台》訪問時表示，「我們不後悔我們所做的，也不會道歉，更不會撤回報導。」
加瑟藍表示，《我的日報》是報導型報紙，並不是意見型的報紙，而且一直都主張告訴讀者，有關媒體自由和言論自由的重要性，報導主題也是根據讀者意見徵選出來的，是讀者關心的題材。對於有關報導可能在學校挑起對中國孩童的仇恨等爭議，加瑟藍理解父母的抗議和擔憂，但中國大使館的介入並不合適，《我的日報》立場也不是反中國，過去還曾報導很多有關中國的正面題材。
加瑟藍強調，威脅可能在中國有效，卻不是法國人會用的方式，強調：「這就是我們之間的差距，他們不知道自己身在哪一個國家，不可能要求記者撤回報導，只因為他們不高興這篇報導。 」