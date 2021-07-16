陳建仁自曝打安慰劑　王鴻薇：怎敢提前為國產疫苗解盲？

前副總統陳建仁昨日晚間在臉書公布，他參加高端疫苗第二期臨床試驗，他接獲通知打到的是安慰劑。台北市議員今(16)日再度質疑，陳建仁打得是安慰劑，為何可為高端的安全性掛保証？可以提前解盲?





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王鴻薇透過臉書表示，陳建仁5月28日接受媒體專訪，自曝夫妻都參加高端疫苗二期試驗， 夫妻兩人施打之後沒有任何不適的感受，未來國產疫苗可以生產到2000萬劑不是問題。陳建仁當知所有參加試驗者都不會，也不應該知道自己是打疫苗還是安慰劑，卻以此對高端疫苗掛保証。王鴻薇反問，「你打的是安慰劑，那你當時何以可為高端的安全性掛保証？身為一個前副總統和醫界專家，這種掛保証是不是太可笑？」





針對陳建仁質疑憑空捏造，王鴻薇表示，她發文主要目的在於政府已經開始全面開放18歲以上民眾預約接種疫苗，但是接受高端和聯亞的7600名受試者卻因為尚未被告知打的是疫苗還是安慰劑，而難以決定是否要去打公費疫苗。未料，陳建仁自行爆料在7月14日就已經被通知打的是安慰劑。王鴻薇表示，就是因為辦公室同仁因為和他一樣支持國產疫苗，同樣也參加了高端疫苗二期試驗，但是到目前為止卻不知自己是打疫苗或是安慰劑。「所以請問陳前副總統，您如何可以提前解盲？」





王鴻薇指出，高端昨日接受中央社採訪表示，這次臨床試驗為雙盲設計，且遵循財團法人醫藥品查驗中心的指引，維持全程盲性。為因應申請緊急使用授權（EUA）需求，6月10日進行期中數據分析，是總體安全性與免疫生成性數據的彙整與判讀，除了獨立的IDMC資料監視委員會以外，公司、臨床醫院及受試者都還是維持盲性的狀態。在法規要求下，整個試驗要求所有受試者打完2針之後追蹤6個月的安全性，才算完成試驗，也就是在10月底、11月初才會真正解盲。





王鴻薇追問，根據昨日高端對記者的說法還是，要到10月底才能對受試者解盲，連公司和醫院都不知道，陳建仁卻在14日就被「主動」通知了嗎？那麼這是高端的問題，還是台大問題，或是整個疫苗流程裡就一直有「特殊」的案例。



