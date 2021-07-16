今日廣場》王彼得／打完柯文哲，怎麼又來弄侯友宜？

前天（14日），新北市單日確診人數從最高一天384人，降到只剩2位。而且還是居家隔離「陰轉陽」篩檢出來的，等於新增傳播鏈已經清零。不過民進黨立院黨團，和新北的綠營民代沒有給新北市鼓勵和支持，又在開始找麻煩，來弄侯友宜。





我是廣告 請繼續往下閱讀

他們質疑為什麼新北疫苗覆蓋率排在全國16名，剩餘的疫苗劑量比較多。這種説法，完全已淪為不近情理的「政治口水戰」。





新北平均每萬人醫事人力，僅為 97.78 位，遠低於臺北的222.02位，也不及全國平均138.41位。在有6千多例確診者需要救治之下，新北醫療能力緊繃，根本沒有資源和人力，顧此失彼，去與那些疫情輕微的縣市一樣，搞什麼疫苗秀和打疫苗比賽。





但是新北該做的都有做，新北的區長們在各區廣播宣導打疫苗，裏長四處散發疫苗預約傳單，各社區大樓也貼滿施打疫苗的通知。除了大型醫院和衛生所，市內200多家特約診所，都在有條不紊地為在地長輩每天打疫苗。





住三芝的一位畫家朋友，還看到當地區公所人員，到一家佛堂，一再勸導出家長者去打疫苗，反復對師傅説「打疫苗很安全」。因為已有300多人打疫苗後死亡，雖然不一定是疫苗因素，但長者確實有點怕到了，降低施打意願。





打疫苗應該，求好、求穩、求安心，不應該變成KPI關鍵績效指標。也不應該拿百姓的健康開玩笑，變成政治攻防的工具和切入點。





前陣子在搞柯文哲，現在又來弄侯友宜，難道真的沒有正事可以做了嗎？還是侯才是真正的對手和假想敵？





這波疫情爆發以來，柯文哲與侯友宜頗有點「難兄難弟」的意思。一方面，臺北和新北是全臺疫情最重的兩個地區。另一方面，柯與侯是同為民進黨重點追殺的對象。





隨著抗疫過程的發展，柯侯兩人的情況出現了微妙的變化。 一開始，民進黨的主攻方向是「滅侯」，甚至傳出「拉柯打侯」的聲音。因為從當選新北市長以來，侯友宜的民調始終居高不下，不論2022「九合一」，還是2024「大選」，侯都是綠營權力征途上，最大「絆腳石」和假想敵。





而所謂「拉柯打侯」策略，就是稱讚臺北市防疫有成，但卻炮轟新北市「落後部署」。親綠社群的要角人物認為，若不早點把侯友宜轟下神壇，2022他一定是藍營輔選核心，全臺走透透，接著還會藉由輔選的人氣與功勞，進一步挑戰2024「大位」。





不過，侯友宜個性穩重，政治色彩較淡，更關鍵的是，在這波疫情的處置當中，他一直秉持「人命大如天、政治放兩邊」，讓綠營的明槍暗箭、政治口水無處著力。





在幾波政治攻勢之後，綠營沮喪地發現，侯友宜在全臺政治人物中的被看好度，依然穩居第一。 而就在民進黨槍口鎖定侯友宜的時候，柯文哲卻趁機發力。擁有醫療專業優勢，與犀利口才的柯P，一時間火力全開，動不動就「炮打中央」、「逆時中」，政治聲量急速竄升，對民進黨形成了很大的壓力。





「拉柯打侯」策略失敗，民進黨只好又把槍口轉向了柯文哲。柯文哲與侯友宜不同，優勢與劣勢都非常明顯。柯絕頂聰明、個性鮮明、具有很強的政治性格。但柯身兼臺北市長與民眾黨主席雙重身分，柯的政治屬性與政治訴求都比侯要顯眼得多，自然也給對手留下了更多的攻擊軟肋。





不過，猛打北市「特權疫苗」、「環南市場」，「虎林街群聚感染」，是否對柯文哲造成致命傷，見仁見智，柯雖負評上昇但聲量暴漲。所以民進黨又開始回過頭來，繼續來弄侯友宜。畢竟，看未來性，柯不過是「次要敵人」，侯才是「主要敵人」。





接下來，新北市的疫情戰基本上告一段落，但民進黨對侯的政治攻防戰，恐怕會越演越烈。











●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場



