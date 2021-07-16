名家論壇》張銘祐／台日攜手安全共榮

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可以見得從三月的四方安全會議（美、日、印、澳）到Ｇ7會議，日本都已經更加明確的支持台灣立場，不單單只是疫苗的救援，而是台灣的國際地位提升更是大大的幫助，為了防止中國入侵第一島鏈，每年的六、七月都有美日聯合軍演，尤其是今年軍演開始前，日本防衛大臣岸信夫更直言：「中國與台灣的軍事平衡，有利於台海的穩定性」、「台灣的和平與穩定與日本直接相關」，日本政府很少這麼不隱諱地表明立場，尤其是防衛大臣很少跟美國一樣同時有聲音的表明。
其實在2019年前首相安倍晉三，就已經針對釣魚台威脅及中國對台工作、中國軍事擴張…等，就已經開始與美國有第三方的軍事情報合作、軍事演練，到今天亦是如此，菅義偉接任日本首相後，仍持續運作。而岸信夫正如大家知道的是安倍前首相的胞弟，而且過去也多次造訪台灣，而日本能夠明確地看到台海問題，原因在於區域性的安全，他也明確的說是中國一直在改變規則。
從四方會談到美日軍演，都是在告知中國，印太的安全與現況是不能隨意改變現狀，岸信夫在菅義偉參與Ｇ7會議時，更巡視與那國島，更直接說：「台灣距離日本最西端的與那國島只有110公里，是一個離我們很近的島。我認為台灣的和平與穩定與日本直接相關。我們也密切關注中台關係以及中國的軍事活動」。可以見得地域性的軍事與政治，是互相牽連的，尤其在中國增加中期導彈部署，對台灣造成威脅更會威脅到日本其他島嶼，如沖繩島、與那國島，那麼更直接的影響美國在第一島鏈制衡的能力。
足以見得，除了台、日２國的情誼與歷史的交錯，更多是含含糊糊的地域政治，在中國不斷地軍事威脅與佈局，已經牽動著整個印太發展，日本在這時候暗裏跟美國一向是同一個鼻孔出氣，明著是更明確的對於台灣以正常國家看待，尤其在日本國會通過「2021年日本防衛白皮書」之前，麻生副首相已經透露「若中國大陸攻打台灣，“日美必須一起防衛台灣”。他還稱台灣之後被瞄準的地區是沖繩，煽動了危機感」。
從疫苗的捐贈、軍事劃分，都顯示在「美中新冷戰」的時期，台灣與日本的命運是更加的連結在一起，雖然在一九七二年日本承認中華人民共和國是中國的唯一代表政府，僅止於此，不能夠讓中國繼續擴張到影響區域的安全，尤其在南海問題、台海問題、香港問題、疫情不負責任的蠻橫後更加意識到，中國的極權威脅與囂張，嚴重威脅到日本本身，台、美、日三國必須建立有效的貿易環境、軍事合作、情報合作，尤其台、日是直接面對中國威脅，需要更多的合作往來，攜手創造安全共榮。
●作者：張銘祐／政治評論員
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