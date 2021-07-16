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批疫苗看得到打不到　國民黨：有政府會擺爛

▲ 國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鄭照新今(16)日召開「有政府、會擺爛、看得到打不到的疫苗真相」記者會。（圖／國民黨提供）
▲ 國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鄭照新今(16)日召開「有政府、會擺爛、看得到打不到的疫苗真相」記者會。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-07-16 10:42:32｜2021-07-16 10:42:42

針對民進黨稱台灣將獲5000萬劑疫苗已足夠，國民黨今（16）日強調，實際上就是政府無能，導致台灣目前到手的疫苗還不到1000萬劑，蔡政府睜眼說瞎話，以畫大餅的幻象愚民，甚至藉此拒絕縣市政府比照永齡基金會與台積電的專案方式買疫苗，徹徹底底是基於政治算計罔顧人命的暴政，說「行政院爛」是剛好而已。

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國民黨指出，民進黨政府在取得疫苗上有四大罪：一、 卡疫苗：政府防疫不力、採購疫苗無能，早先採購BNT破局，外傳就是民進黨內部各方爭利所致；之後民間跳出來採購，政府對鴻海祭出的各種刁難阻擋，甚至曾抹紅BNT疫苗是中國大陸代工，擺明了政治考量凌駕民眾健康，相信全民都看在眼裡。

二、 搞黑箱：採購疫苗上，蔡政府一貫黑箱作業，將國人、在野黨要求透明化置若罔聞；相較於永齡與台積電購得疫苗價格透明，蔡政府始終對目前已購得的疫苗價格遮遮掩掩，拿疫苗採購保密合約當藉口要全民諒解，陳時中的眼睛永遠看不到民間採購到疫苗的價格，也不讓全民看到民進黨的黑箱內暗藏的弊端。

三、 割稻尾：民間企業突破萬難採購千萬劑疫苗成功，民進黨上下第一時間動員開記者會、作梗圖，忝不知恥地宣揚是「政府協助企業」買到BNT疫苗，忘了先前污名化BNT疫苗、卡鴻海買疫苗的正是民進黨？蔡政府的政治爛戲讓全民作噁。

四、 畫大餅：民進黨聲稱疫苗足夠，台灣已掌握4457萬劑疫苗，但台灣目前手上的疫苗就是不到千萬劑疫苗，民進黨所謂的「已掌握」就是以空虛的話術畫大餅愚民！國民黨要問，世界潮流已經要打第三劑，政府憑什麼說疫苗足夠？足夠的疫苗在哪裡？預購的疫苗何時來？其中多少是靠捐贈而來？此外，就算真有五千萬劑將到，在全球疫情依舊嚴峻的此時，又有什麼理由不能超前部署多買？

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認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
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2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
33.33%66.67%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
53.95%46.05%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

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想，因工作休息都在家，感到焦慮
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