批疫苗看得到打不到　國民黨：有政府會擺爛

針對民進黨稱台灣將獲5000萬劑疫苗已足夠，國民黨今（16）日強調，實際上就是政府無能，導致台灣目前到手的疫苗還不到1000萬劑，蔡政府睜眼說瞎話，以畫大餅的幻象愚民，甚至藉此拒絕縣市政府比照永齡基金會與台積電的專案方式買疫苗，徹徹底底是基於政治算計罔顧人命的暴政，說「行政院爛」是剛好而已。
記者余祥／台北報導
2021-07-16 10:42:32｜2021-07-16 10:42:42
國民黨指出，民進黨政府在取得疫苗上有四大罪：一、 卡疫苗：政府防疫不力、採購疫苗無能，早先採購BNT破局，外傳就是民進黨內部各方爭利所致；之後民間跳出來採購，政府對鴻海祭出的各種刁難阻擋，甚至曾抹紅BNT疫苗是中國大陸代工，擺明了政治考量凌駕民眾健康，相信全民都看在眼裡。
二、 搞黑箱：採購疫苗上，蔡政府一貫黑箱作業，將國人、在野黨要求透明化置若罔聞；相較於永齡與台積電購得疫苗價格透明，蔡政府始終對目前已購得的疫苗價格遮遮掩掩，拿疫苗採購保密合約當藉口要全民諒解，陳時中的眼睛永遠看不到民間採購到疫苗的價格，也不讓全民看到民進黨的黑箱內暗藏的弊端。
三、 割稻尾：民間企業突破萬難採購千萬劑疫苗成功，民進黨上下第一時間動員開記者會、作梗圖，忝不知恥地宣揚是「政府協助企業」買到BNT疫苗，忘了先前污名化BNT疫苗、卡鴻海買疫苗的正是民進黨？蔡政府的政治爛戲讓全民作噁。
四、 畫大餅：民進黨聲稱疫苗足夠，台灣已掌握4457萬劑疫苗，但台灣目前手上的疫苗就是不到千萬劑疫苗，民進黨所謂的「已掌握」就是以空虛的話術畫大餅愚民！國民黨要問，世界潮流已經要打第三劑，政府憑什麼說疫苗足夠？足夠的疫苗在哪裡？預購的疫苗何時來？其中多少是靠捐贈而來？此外，就算真有五千萬劑將到，在全球疫情依舊嚴峻的此時，又有什麼理由不能超前部署多買？