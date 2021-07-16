18歲青年將與貝佐斯一起上太空　創史上最年輕紀錄

亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）預定於20日搭乘自家太空公司藍色起源（Blue Origin）的新雪帕德火箭（New Shepard）展開太空之旅。同行者除了弟弟馬克貝佐斯（Mark Bezos）、82歲前女飛行員馮克（Wally Funk）等人以外，藍色起源15日公布最後一名付費乘客，18歲的奧利佛．戴蒙（Oliver Daemen）也將加入太空之旅行列，將成為有史以來最年輕太空人。





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綜合外媒報導，戴蒙去年剛從高中畢業，9月將前往荷蘭烏特勒支大學（Utrecht University）就讀，持有私人飛機駕駛執照。他是荷蘭私募股權企業「索麥塞資本合夥公司」（Somerset Capital Partners）執行長喬斯．戴蒙（Joes Daemen）之子，他出錢讓兒子成為史上最年輕太空人。





藍色起源指出，戴蒙原先是標得下一趟太空之旅的座位，但以以2800萬美元（約台幣7.8億元）買下太空之旅座位的得標者，因「行程衝突」無法參與這次太空旅行，打算未來再參與藍色起源的太空任務，而戴蒙因此獲得了首航席位。





藍色起源指出，戴蒙將是第一名付費乘客，「他代表新世代人類，幫助我們建立通往太空之路」。這趟太空之旅將實現戴蒙畢生的夢想，他從4歲起就開始對太空、月亮和火箭著迷，但沒有透露他的座位價格。





藍色起源的新雪帕德火箭是可重複使用火箭，預計把乘客送上距離地球表面超過100公里的高空，讓乘客體驗微重力狀態，最後乘客將使用降落傘降落地球，整趟行程預計10分鐘。首趟載人太空任務乘客有貝佐斯以及其弟弟，貝佐斯還欽點了82歲前女飛行員馮克，讓她以榮譽貴賓身份參加，馮克也即將寫下史上最年長登上太空的紀錄。



