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最美櫃姐宅在家玩拼圖　一彎腰「邪惡視角」瞬間走光

▲「最美櫃姐」Judy宅在家玩拼圖，彎腰洩邪惡視角。（圖／Judy IG）
▲「最美櫃姐」Judy宅在家玩拼圖，彎腰洩邪惡視角。（圖／Judy IG）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-16 13:00:00

「最美櫃姐」Judy是JKF女郎之一，擁有水汪汪的大眼、櫻桃小嘴和稚嫩的臉龐，不過她魔鬼般的身材更為吸引人，每每曬出創意穿搭總能掀起話題。近來Judy分享居家防疫小確幸，誘人姿態讓人鼻血狂流。

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Judy身穿低胸小可愛、極短真理褲入鏡，儘管沒有露臉，她身體向前傾，拼拼圖的姿態十分撩人，馬上引爆邪惡視角，飽滿上圍呼之欲出，同時在文中寫下：「先微燒腦的一天，你們猜我多久能拼好這塊拼圖？」引來網友熱議：「應該慢慢拼，拼到不想拼的時候」、「男友視角」、「我只知道我想看很久」。

▲Judy飽滿上圍呼之欲出。（圖／Judy
▲Judy飽滿上圍呼之欲出。（圖／Judy IG）
此外，Judy前陣子的居家日常也相當養眼，她曝光自己躺床抬腿的模樣，只見她將貓咪抱在胸上，筆直、修長的美腿一覽無遺，畫面引人遐想，最後還不忘呼籲：「疫情期間大家休假還是乖乖在家吧！看我的貓咪跟我在家多幸福啊！」（編輯：侯家瑜）

▲Judy躺床抬腿模樣誘人。（圖／Judy
▲Judy躺床抬腿模樣誘人。（圖／Judy IG）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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