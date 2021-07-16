最美櫃姐宅在家玩拼圖　一彎腰「邪惡視角」瞬間走光

「最美櫃姐」Judy是JKF女郎之一，擁有水汪汪的大眼、櫻桃小嘴和稚嫩的臉龐，不過她魔鬼般的身材更為吸引人，每每曬出創意穿搭總能掀起話題。近來Judy分享居家防疫小確幸，誘人姿態讓人鼻血狂流。
娛樂中心/綜合報導
2021-07-16 13:00:00
Judy身穿低胸小可愛、極短真理褲入鏡，儘管沒有露臉，她身體向前傾，拼拼圖的姿態十分撩人，馬上引爆邪惡視角，飽滿上圍呼之欲出，同時在文中寫下：「先微燒腦的一天，你們猜我多久能拼好這塊拼圖？」引來網友熱議：「應該慢慢拼，拼到不想拼的時候」、「男友視角」、「我只知道我想看很久」。
此外，Judy前陣子的居家日常也相當養眼，她曝光自己躺床抬腿的模樣，只見她將貓咪抱在胸上，筆直、修長的美腿一覽無遺，畫面引人遐想，最後還不忘呼籲：「疫情期間大家休假還是乖乖在家吧！看我的貓咪跟我在家多幸福啊！」（編輯：侯家瑜）
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