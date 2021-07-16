好朋友會雪中送炭　高市府推文感謝斯洛伐克贈疫苗　

▲去年疫情肆虐歐洲時，高雄主動捐贈斯洛伐克30萬片醫療口罩，口罩上還特別印有高雄市市徽及布拉提斯拉瓦省的省徽。（圖／高雄市政府提供）
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▲去年疫情肆虐歐洲時，高雄主動捐贈斯洛伐克30萬片醫療口罩，口罩上還特別印有高雄市市徽及布拉提斯拉瓦省的省徽。（圖／高雄市政府提供）
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-16 11:20:29｜ 2021-07-16 12:19:13
去年11月24日，疫情肆虐歐洲，高雄市在我駐斯洛伐克代表處李南陽代表牽線下，捐贈斯洛伐克布拉提斯拉瓦省30萬片醫療口罩，並由斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文代表受贈，如今斯洛伐克為感謝我國在去年協助抗疫，宣布捐贈1萬劑疫苗給台灣，高雄市政府也在官方推特發文，感謝斯洛伐克政府，希望未來有進一步合作機會。
▲去年11月24日，高雄市長陳其邁將口單造型手舉牌遞給斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin Podstavek）代表，象徵雙方友誼。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面） 去年底，歐洲地區的武漢肺炎疫情轉趨嚴峻，高雄市長陳其邁透過台灣駐斯洛伐克代表處方面得知，布拉提斯拉瓦省急缺防疫物資口罩，在代表處李南陽代表的穿針引線下，高雄市主動表示願意捐贈30萬片醫療級口罩給布省，高雄在地口罩國家隊「南六企業」也共襄義舉，負責口罩生產製造。 × ▲去年11月24日，高雄市長陳其邁將口單造型手舉牌遞給斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin Podstavek）代表，象徵雙方友誼。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面） ▲去年11月24日，高雄市政府現場連線斯洛伐克布拉提斯拉瓦省德羅巴省長、我駐斯洛伐克代表處李南陽代表，在高雄市長陳其邁、斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文代表、外交部歐洲司陳詠韶副司長、我駐斯洛伐克代表處李南陽代表，以及南六企業股份有限公司黃清山董事長等推手見證下，進行跨國視訊口罩捐贈儀式。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面） 高雄市政府也在去年11月24日，於四維行政中心1樓中庭舉辦跨國視訊口罩捐贈儀式，連線斯洛伐克布拉提斯拉瓦省德羅巴省長、我駐斯洛伐克代表處李南陽代表進行視訊連線捐贈斯洛伐克布省30萬片醫療口罩，當時斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin PODSTAVEK）代表說，希臘哲學家尤里比底斯曾經說：「好朋友會雪中送炭，而非錦上添花」，而這個上面特別印有高雄市市徽及布拉提斯拉瓦省的省徽的口罩，就是「友情的證明」。 × ▲去年11月24日，高雄市政府現場連線斯洛伐克布拉提斯拉瓦省德羅巴省長、我駐斯洛伐克代表處李南陽代表，在高雄市長陳其邁、斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文代表、外交部歐洲司陳詠韶副司長、我駐斯洛伐克代表處李南陽代表，以及南六企業股份有限公司黃清山董事長等推手見證下，進行跨國視訊口罩捐贈儀式。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面） ▲斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin PODSTAVEK）代表說，這個印有高雄市市徽及布拉提斯拉瓦省的省徽的口罩，就是「友情的證明」。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面） 去年高雄贈口罩、今年斯洛伐克贈疫苗，高雄市新聞局長董建宏指出，高雄市政府感謝斯洛伐克政府，在台灣最需要的時刻慷慨捐贈疫苗，去年疫情肆虐歐洲的時候，高雄市政府主動捐贈斯洛伐克30萬片高級醫療口罩，非常感謝斯洛伐克政府在國際上對台灣的支持，與友善的態度。 × ▲斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin PODSTAVEK）代表說，這個印有高雄市市徽及布拉提斯拉瓦省的省徽的口罩，就是「友情的證明」。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）
董建宏說，台灣在經貿與文化上與斯洛伐克有深厚的交誼，我們也相信在未來還有更多合作機會，相信團結可以戰勝一切，希望在未來高雄市政府可以跟斯洛伐克有更進一步的交流；高雄市政府也特地在推特發文，感謝斯洛伐克總是為台灣發聲。
高雄市政府推文：
Thank you, Slovakia🇸🇰
We appreciate the vaccine donation from 🇸🇰 when Taiwan is in need. Last year Kaohsiung took the initiative to help Slovakia with 300,000 masks when the epidemic was severe. Thanks for always speaking for Taiwan . We're strong when together.
簡短中譯：感謝斯洛伐克在臺灣需要的時候捐贈疫苗！去年疫情肆虐時高雄主動向斯洛伐克捐贈300,000片醫療口罩，感謝斯洛伐克總是為台灣發聲，我們相信團結可以戰勝一切！
▲斯洛伐克為感謝我國在去年協助抗疫，宣布捐贈1萬劑疫苗給台灣，高雄市政府也在官方推特發文，感謝斯洛伐克政府。（圖／高雄市政府提供） × ▲斯洛伐克為感謝我國在去年協助抗疫，宣布捐贈1萬劑疫苗給台灣，高雄市政府也在官方推特發文，感謝斯洛伐克政府。（圖／高雄市政府提供）