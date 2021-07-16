斯洛伐克贈疫苗　蘇巧慧、周春米喊買當地名產表謝意

斯洛伐克感念我國一年前捐贈口罩，15日宣布將贈予台灣一萬劑疫苗，多數國人相當感謝。立法院民進黨團今（16）日召開記者會也談及此事，黨團幹事長劉世芳說，這是國際外交上的真友情、善循環；黨團書記長羅致政說，台灣捐贈口罩時沒有想到要獲得回報，看到消息非常感動；另民進黨立委周春米、蘇巧慧也都表示感謝，並說準備要購買斯洛伐克的名產。

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斯洛伐克捐台疫苗，斯洛伐克經濟文化辦事處透過臉書表示，他們並沒有忘記自己的朋友，一年前台灣向斯洛伐克雪中送炭，捐贈了口罩。現在斯洛伐克也將貢獻自己一份綿薄之力，捐贈台灣一萬劑疫苗，表達支持。

選區為高雄市左營楠梓的劉世芳說，高雄市長陳其邁年初也有贈送30萬個口罩給斯洛伐克的其中一省，台灣總共捐贈約70萬片口罩，這是國際外交上的真友情、善循環。

羅致政說，執政黨團代表執政黨所有委員，感謝斯洛伐克政府跟人民提供疫苗給台灣，台灣一路走來捐贈口罩給很多國家，沒有預期任何國家會有感謝台灣的義舉，今天看到如此善良的循環非常感動，所有國家只要出於善意，並對人道關懷，一定會得到善的回報。

蘇巧慧說，善循環生生不息，謝謝來自歐洲的朋友，在台灣需要的時候挺身而出，這是繼立陶宛之後，再度有歐洲盟友捐贈疫苗給台灣。這段時間以來，國際朋友的友誼互助，以及超越政治考量的正向善循環，實在令人感動，也希望未來兩國的關係可以更加緊密，準備來買斯洛伐克的名產表謝意。

周春米則說，這是民主盟友大團結，台灣去年開展了口罩外交，送給斯洛伐克70萬片口罩，而斯洛伐克早在2個月前表達捐贈的意願，現也正式透過歐盟捐贈一萬劑疫苗給台灣。這段時間以來，台灣的民主好朋友們在疫情嚴峻之際，每個都是神隊友贈予我們疫苗及時雨，展現民主價值的溫暖情誼，「接下來大家準備好斯洛伐克的購物清單了嗎？助理告訴我巧克力很有名」。

民進黨立委許智傑也說，感謝歐洲民主國家對台灣的肯定，繼立陶宛捐贈疫苗後、歐盟取消台灣入境限制以及斯洛伐克也捐疫苗，這都是更多國家對台灣張開友誼的大門，我們防疫繼續努力，民主與外交也一樣繼續加油，相信可以獲得更多國家的善意。