百年最強洪災釀至少70死　德國一地區1300人失蹤

歐洲中西部遭到低壓大暴雨突襲，更在德國引發百年一遇的洪災，目前已經在北萊茵－西發利亞邦、萊茵蘭-普法爾茨邦、中萊茵地區，以及鄰近的比利時、盧森堡、荷蘭等國家造成嚴重災情。目前已知至少造成70人死亡，德國萊茵蘭-普法爾茨邦的阿爾韋勒縣更有超過1300人失蹤。





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綜合外媒報導，德國現在正面臨二戰以來最嚴重的一次天氣災害，德國聯邦氣象局指出，當前暴雨洪災是德國西部上空被伯恩德（Bernd）低氣壓籠罩，因受到北方高壓阻礙，形成了致災等級的滯留鋒面。





豪雨天氣造成萊茵河的支流阿爾河（Ahr）潰堤，泥水瞬間淹沒附近地區，德國西部以及南部的城鎮和村莊，全因洪水侵襲，各處都有房屋倒塌、居民受困的情況。當局已經派出警消人員以及搜救隊員協助民眾脫困。





德國氣象局（DWD）發言人弗里德里希（Andreas Friedrich）表示「我們過去100年裡從未見過這麼強的降雨。我們觀察到在部分地區，有超過一倍的降水量，導致了洪水發生，沖毀建築物。」





▲德國基爾河（Kyll）氾濫，影響交通，一輛列車停在洪水當中。（圖／美聯社／達志影像）

突如其來的豪雨洪災襲擊，主要衝擊了北萊茵－西發利亞邦，以及萊茵蘭-普法爾茨邦。萊茵蘭-普法爾茨邦阿爾韋勒縣居民接受媒體訪問時表示，「洪水突然潰堤衝進城鎮裡，大片民房被沖垮，原本還在行進的人車突然就從眼前消失，面對壓倒性的絕望感，感覺再怎麼逃命都沒用。」





目前德國官方數據顯示，在這場豪雨洪災當中，至少有59人罹難，其中還有2名消防人員不幸殉職，其中超過半數都發生在北萊茵－西發利亞邦。《CNN》報導指出，在受災最嚴重地區之一的阿爾韋勒縣（Ahrweiler）有超過1300人失蹤。但目前搜救工作仍在進行，河川水位仍不斷上升的情況下，官方認為死亡人數恐怕還會上攀。





▲德國嚴重洪災不僅淹沒街道，也將泥沙帶往城鎮，車子、房屋都遭到淤泥掩蓋。（圖／美聯社／達志影像）

此外，比利時也成為了暴雨受災大國，主要受災地區在東部靠近德國邊界的第3大城列日市（Liège）周邊，目前已經下令要民眾撤離或到建築物高處避難。而比利時目前已經確認至少11人死亡，多人被沖走失蹤。荷蘭以及盧森堡雖然影響較輕，但也仍因暴雨傳出大規模淹水災情，上萬人進行撤離。





目前正在美國進行訪問的德國總理梅克爾（Angela Merke）得知消息之後，已透過發言人向罹難者家屬致哀，並表示「恐怕得過幾天才能看見災害的全貌」，政府將盡全力幫助痛苦的人們。



