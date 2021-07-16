726能解封？林氏壁：「嘉玲」可遇不可求

日前疫情指揮中心將三級警戒延長到7月26日，12日先行「微解封」，不過隨著時間接近，各界也好奇能否這次能否如期解封，前台大感染科醫師林氏璧直言，「頂多是降級，不是解封」，且目前經過社區大規模感染後，社區還是有案例，「嘉玲」已經可遇不可求。





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林氏璧說，有些人一心想著七月底可不可以解封？個人認為「頂多是降級，不是解封」，現在跟去年夏天不一樣，去年歷經56天、四個潛伏期的本土嘉玲（本土零確診），當時社區可以清的乾乾淨淨，最後解封，不過現在狀況完全不一樣，已歷經社區大規模感染之後，社區還是有案例，嘉玲可遇不可求。





林氏璧表示，如同阿中部長14日記者會上說的，一旦有社區感染和社區傳播後，事實上要完全+0可能性已經非常低了，要把所有無症狀感染者的傳染鏈找出、截斷，不是這麼容易的事情﹔即使七月底降級，這還不是可以國旅大爆發，報復性旅遊的時候。





林氏璧分析，台灣目前是疫情下半場第一次段考剛結束，正在休養生息。想回到過去日子，唯一解方就是趕快把疫苗打上來，但這還需要一陣子，大家要有耐心，而且看英國打到這麼高，Delta也還照樣來，近七成的人至少打過第一劑還是不夠，很可能需要更高的疫苗覆蓋率，所以還不是這麼容易的事。





林氏璧直言，七月底頂多是降級，社區還是有疫情在流行的時候，不是可以到處去群聚的時候，希望大家要有這樣的認知，呼籲國人保持耐心，做好長期作戰的準備，會越來越好的。



