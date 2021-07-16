防Delta變異株入侵　7／18起緬甸列「重點高風險國家」

中央流行疫情指揮中心今(16)日宣布，考量緬甸疫情現況及風險，於「重點高風險國家」增列緬甸。自7月18日零時起(抵台時間)，自海港或空港入境我國人士，如過去14天有緬甸旅遊史(含轉機)者，入境後均應至集中檢疫所進行14天檢疫，且須配合於入住時與檢疫期滿分別進行PCR檢測，另檢疫期間第10至12天以「家用快篩」採檢一次；旅客不需支付集中檢疫所及採檢費用。此外，國籍航空公司機組員亦維持自「重點高風險國家」航線航班返台後，應入住防疫旅宿或符合規定之公司宿舍檢疫14天，且檢疫期滿進行PCR檢測。

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指揮中心表示，緬甸近1個多月疫情再度遽升，近1週日增確診數由50例以下，上升至逾4,000例，新增確診及死亡數均續創新高，檢驗陽性率已逾30%；迄今累計逾20萬例確診病例，逾4千例死亡，致死率2%。此波疫情初期病例多來自鄰近印度邊境之實皆省(Sagaing)及欽邦(Chin)，爾後與印度接壤之多個社區陸續爆發疫情，並監測到Delta變異株。該國已於部分地區實施居家令，因醫療體系之篩檢量及檢測能力不足，實際疫情可能比官方公布更為嚴峻。

指揮中心指出，現行「重點高風險國家」為巴西(Gamma巴西變異株)、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉及本次新增之緬甸(Delta印度變異株)等，共8國。

指揮中心說明，邊境管制為防範新冠肺炎COVID-19疫情之重要關鍵，指揮中心已全面提升入境人士檢疫措施、持續監測境外移入檢出變異株情形，同時籲請入境人士抵臺時應主動配合邊境檢疫措施，並依指揮中心規定之交通方式前往檢疫地點及配合後續防疫措施，落實全民共同抗疫，將疫情阻絕於境外。