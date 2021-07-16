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新增7例疑似疫苗接種後死亡　莫德納有4例、年齡66至80歲

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明新增疑似接種新冠肺炎疫苗死亡案例。(圖／資料照，指揮中心提供)
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明新增疑似接種新冠肺炎疫苗死亡案例。(圖／資料照，指揮中心提供)

記者顏真真/台北報導

2021-07-16 16:09:16｜2021-07-16 16:43:55

全台搶打新冠肺炎疫苗，也持續傳出疑似施打後死亡案例，根據中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（16）日表示，昨日共新增7例疑似接種疫苗後死亡個案，其中3例為接種AZ疫苗，年齡在48至88歲之間，另有4例則是施打莫德納疫苗，年齡則在66至80歲之間。

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指揮中心公布昨日新冠肺炎疫苗接種後不良反應事件通報，共接獲37例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，有7例死亡，30例則是疑有其他疑似嚴重不良事件，其中AZ部分有19例，其中3例死亡；莫德納則有18例，其中4例死亡。

▲中央流行疫情指揮中心公布7月15日新冠肺炎疫苗接種後不良反應事件通報。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心公布7月15日新冠肺炎疫苗接種後不良反應事件通報。（圖／指揮中心提供）
 

針對昨日增加的7例疑似接種疫苗後死亡案例，莊人祥表示這部分還不包括今日傳出的高雄猝死案例，台北的案例則不清楚還要再查明。不過，昨日新增的3例疑似接種AZ後死亡案例，共有1女2男，年齡48至88歲，在接種疫苗後5天至29天發生。至於新增的4例疑似接種莫德納疫苗後死亡案例，共有2女2男，年齡在66至80歲之間，疫苗接種後當天至13天發生。

而累計接種疫苗後嚴重不良反應事件通報共1146件，死亡就有420件，疑似嚴重過敏反應有9件，其中420件疑似死亡案例中有391件為施打AZ後死亡，有29例疑似接種莫德納後死亡。

▲7月16日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲7月16日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲COVID-19本土感染爆發近三週疫情變化
▲COVID-19本土感染爆發近三週疫情變化
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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