新增7例疑似疫苗接種後死亡 莫德納有4例、年齡66至80歲
全台搶打新冠肺炎疫苗，也持續傳出疑似施打後死亡案例，根據中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（16）日表示，昨日共新增7例疑似接種疫苗後死亡個案，其中3例為接種AZ疫苗，年齡在48至88歲之間，另有4例則是施打莫德納疫苗，年齡則在66至80歲之間。
記者顏真真/台北報導
2021-07-16 16:09:16｜2021-07-16 16:43:55
指揮中心公布昨日新冠肺炎疫苗接種後不良反應事件通報，共接獲37例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，有7例死亡，30例則是疑有其他疑似嚴重不良事件，其中AZ部分有19例，其中3例死亡；莫德納則有18例，其中4例死亡。
針對昨日增加的7例疑似接種疫苗後死亡案例，莊人祥表示這部分還不包括今日傳出的高雄猝死案例，台北的案例則不清楚還要再查明。不過，昨日新增的3例疑似接種AZ後死亡案例，共有1女2男，年齡48至88歲，在接種疫苗後5天至29天發生。至於新增的4例疑似接種莫德納疫苗後死亡案例，共有2女2男，年齡在66至80歲之間，疫苗接種後當天至13天發生。
而累計接種疫苗後嚴重不良反應事件通報共1146件，死亡就有420件，疑似嚴重過敏反應有9件，其中420件疑似死亡案例中有391件為施打AZ後死亡，有29例疑似接種莫德納後死亡。
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