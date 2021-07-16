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AZ混打莫德納免疫反應更好？張上淳：可再開會討論

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-16 15:28:51｜2021-07-16 16:42:44

台大醫院正進行院內小規模的AZ新冠肺炎疫苗混打莫德納臨床試驗，但瑞典《新英格蘭醫學期刊》發表全球第一篇AZ混打莫德納研究報告效果好。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（16）日表示，這兩天大家也都注意到國外小規模實驗AZ混打莫德納免疫反應好像比兩劑都打AZ更好，或許疫苗諮詢小組也值得再為這結果，需不需要再召開一次會議，再檢視一下到底值不值AZ混打莫德納。

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張上淳指出，在更早之前國外已有一些AZ混打BNT資料出來，也在疫苗諮詢小組討論過，討論過程通常會有委員表示意見，但最後不是正反比來做決策，而是透過溝通過程達成共識，是採共識決的方式，在他帶領的專家小組從來沒有投票，都是最後溝通大家達成共識。當然，疫苗諮詢小組不得已也許會用投票。

但張上淳說，混打這案子並沒有用投票方式，在溝通討論時只看到AZ混打BNT比只打AZ確實免疫反應更好更理想，但能否延伸到AZ混打莫德納就一定好或有怎樣的結果，目前手上沒有任何資料，也沒有人發表過，這要有嚴謹科學態度。

當然，不一樣的人有不同解讀，張上淳表示希望可以看到實證資料，只是等國外不知要等多久，如果國外有資料也可以參考，這兩天大家也注意到國外確實有小規模研究，受試者約80人，其中30多人注射二劑AZ、50多人注射AZ加莫德納，看到AZ混打莫德納免疫反應確好像比只打AZ更好，或許疫苗諮詢小組也值得再為這結果，需不需要再召開一次會議，再檢視一下大家關心的到底值不值AZ混打莫德納。

至於台大混打實驗何時可以公布？張上淳說目前進行混打實驗不只一個團隊在執行，其中有一個團隊接種完第一劑隔2周會抽一次血看抗體及細胞免疫反應，再隔1個月及3個月再抽一次，要完成確需要一段時間，當然，若有初步結果也會提供疫苗諮詢小組參考。

▲7月16日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲7月16日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲COVID-19本土感染爆發近三週疫情變化
▲COVID-19本土感染爆發近三週疫情變化
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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