AZ混打莫德納免疫反應更好？張上淳：可再開會討論

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但張上淳說，混打這案子並沒有用投票方式，在溝通討論時只看到AZ混打BNT比只打AZ確實免疫反應更好更理想，但能否延伸到AZ混打莫德納就一定好或有怎樣的結果，目前手上沒有任何資料，也沒有人發表過，這要有嚴謹科學態度。
當然，不一樣的人有不同解讀，張上淳表示希望可以看到實證資料，只是等國外不知要等多久，如果國外有資料也可以參考，這兩天大家也注意到國外確實有小規模研究，受試者約80人，其中30多人注射二劑AZ、50多人注射AZ加莫德納，看到AZ混打莫德納免疫反應確好像比只打AZ更好，或許疫苗諮詢小組也值得再為這結果，需不需要再召開一次會議，再檢視一下大家關心的到底值不值AZ混打莫德納。
至於台大混打實驗何時可以公布？張上淳說目前進行混打實驗不只一個團隊在執行，其中有一個團隊接種完第一劑隔2周會抽一次血看抗體及細胞免疫反應，再隔1個月及3個月再抽一次，要完成確需要一段時間，當然，若有初步結果也會提供疫苗諮詢小組參考。
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