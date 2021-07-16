P聯盟／18年職業球員生涯落幕！陳世念成為新北國王助教
新北國王籃球隊今（16）日宣佈首名助理教練，擁有小野獸美名的「黃金世代」成員陳世念加盟。陳世念表示，很開心能夠成為教練團的一員，一直有往教練發展的規劃，因為新北國王的這個機會，決定為自己長達18年的職業生涯劃下句點。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-16 13:07:39
現年37歲的陳世念是台灣籃壇代表性控衛之一，在SBL、中國CBA以及ABL福爾摩沙台新夢想家都曾留下過足跡，也有豐富的國際賽經驗。上季回鍋生涯發跡地SBL台灣啤酒籃球隊進行最後一個賽季，SBL生涯累積1344助攻、季後賽254助攻，皆為聯盟紀錄。今年選擇高掛球鞋，加盟新北國王展開教練生涯。
陳世念表示，早期自己並沒有往教練發展的想法，但在許多人鼓勵後開始產生興趣，也喜歡教練在部署、破解戰術「鬥智」的過程，加上現在台灣籃球環境大幅提升和新北國王的邀約，讓他決定卸下球員身份，接受這個極具挑戰性的新身份。
「過去球員時期就相當欣賞陳世念，他頂尖的籃球智商一直讓我印象深刻，」新北國王總經理毛加恩說道，「雖然世念沒有教練經歷，但我相信他傑出的球場閱讀能力有這方面的潛力，且他豐富的大賽經驗，能帶給球員們很大的幫助，我們非常看好世念未來在教練這條路的發展。」
新北國王第一個賽季確定由擁有NBA體系資歷的萊恩（Ryan Marchand）擔任總教練，毛加恩希望陳世念能夠在萊恩身邊吸取經驗，並協助這位外籍教練加速瞭解各個本土球員。