蝦皮購物「7.18月中狂購節」祭地表最強回饋

全台三級疫情警戒持續延長，居家防疫買不停的網購消費，卻讓你的荷包得到防疫後遺症，變得乾扁了嗎？蝦皮購物祭出「7.18月中狂購節」愛護全台消費者的購物慾與荷包，除了消費者最愛的全站299元免運與85折商城神券外，還有首次登場的1元摩斯漢堡紅茶套餐的驚爆組合，更破天荒推出「每10分鐘就送1台iPhone 12」深夜回饋活動，想輕鬆獲得iPhone 12就趁現在！另外，蝦皮購物攜手小米台灣，歡慶小米官方旗艦店正式進駐蝦皮商城，全館滿額即享最高4500元折扣，還有機會抽到市價破兩萬的小米智慧顯示器，小米台灣加入同慶「7.18月中狂購節」，帶給全台消費者滿滿的有感優惠！





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2021年過了一半，想要換新機開啟下半年的好運勢嗎？蝦皮購物「7.18月中狂購節」聽到用戶的心聲，祭出12支免費iPhone 回饋消費者！用戶只要於7/18當日不限金額成功下單，並於活動時段於指定活動頁面報到，即享深夜限定22:00-24:00每10分鐘送出1支iPhone12的最強回饋，登入越多次即享越多抽獎機會！ 深夜瘋搶iPhone讓消費者有了購物好理由，當然也要用超殺1元商品來體貼你的荷包！7/18當日0點起祭出超過千份「摩斯漢堡培根雞蛋堡+冰紅茶」的組合套餐，限時1元瘋搶，只要手速夠快就不用怕吃土！另外還有韓版復古色系棉質Ｔ與歐德萊折疊懶人桌、杜蕾斯AIR輕薄幻隱保險套等日常好物1元價，搶便宜不容錯過。





全台疫情微解封，你準備好重新迎接7月盛夏大太陽嗎？7.18月中狂購節期間推出夏日輕美妝大賞，呼籲消費者即使帶著口罩，防曬仍要做足！原價1451元的理膚寶水全護清透亮顏妝前防曬隔離乳4件組，限時活動價980元；熱門保養品牌霓淨思也下殺4折起，霓淨思全天候極效抗陽防曬乳超級新品日限定豪禮組漂亮優惠價41折，搭配霓淨思超級新品日滿599元即享84折，折抵無上限，微解封出門戴好口罩，肌膚準備更做足！炎炎夏日必備家電再推薦搭配商城85折神券，禾聯14吋奈米銀雙效抑菌DC風扇券後清涼價只要2521元，涼夏又省錢！





▲蝦皮購物「7.18月中狂購節」霓淨思全天候極效抗陽防曬乳超級新品日限定豪禮組，優惠價900元。（圖／資料照片）

▲蝦皮購物「7.18月中狂購節」禾聯14吋奈米銀雙效抑菌DC風扇，搭配商城85折券，優惠價2,521元。（圖／資料照片）

蝦皮商城再擴品牌合作版圖！宣布「小米官方旗艦店」正式進駐，無論是手機、智慧手環與各式智慧家電，都能輕鬆一鍵購入。小米官方旗艦店自6月中旬正式進駐以來，即展現強勁銷售動能，其中更以手機、穿戴式裝置與周邊配件最為熱銷；先前發布7/1預購的小米手環6，首度新增測血氧功能，更創下開賣5分鐘就預購近千支的好成績，顯見民眾對於血氧偵測功能的智慧穿戴裝置需求增加。電商業者也觀察到，除了熱銷首位的小米手環6外，小米智慧顯示器、米家掃拖機器人、Redmi 9T手機、小米 10T Pro 5G等精選商品也列入熱賣排行榜，顯示小米品質以高性能與划算價格持續提升「心佔率」，獲得消費者青睞。小米台灣表示：「小米以創新科技結合高性價比，廣受眾多消費者喜愛；同時更以豐富的AIoT智慧家庭裝置，為家戶輕鬆升級智慧新生活。小米期待藉助正式進駐蝦皮商城，持續拓展多元客群，提供用戶更多元的購物體驗。」



