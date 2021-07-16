星國、日韓疫情捲土重來！亞洲微解封後升警戒國家一次看

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不過，南韓民眾似乎出現「防疫疲勞」的情況。儘管以首爾市、仁川市、京畿道為主的首都圈地區自7月12日起，宣布進入最高級別的防疫措施，盡可能防堵民眾面對面接觸和傳播病毒，卻沒有辦法防止民眾外出和鑽防疫政策的漏洞。
南韓在微解封前，疫情狀況控制良好，當局不但接受美國媒體專訪防疫經驗，還計畫要進行「旅遊泡泡」，沒想到微解封幾日後，首都圈直接升上四級警戒，狀況堪憂。
鄰國日本也是在解封後沒多久，疫情重新升溫，日本政府日前宣布，東京都12日起升級實施緊急事態宣言、沖繩縣延長實施緊急事態；另埼玉縣、千葉縣、神奈川縣與大阪府等4府縣延長實施防止蔓延等重點措施，皆為8月22日截止。雖然日本早已開始進行大規模疫苗接種，不過迄今已完成第一劑接種的民眾比例是28%，離達到母體免疫的70%目標仍然有一段距離。
而東奧即將開幕，雖然採取「無觀眾」閉門形式進行，但這波大量外國選手抵日和比賽的境外流動，是否會造成疫情更加嚴峻，或是日本防疫政策有效阻擋，都是外界關注的焦點。
最後，過去10個月疫情狀況穩定的新加坡，政府宣布要推出「與疫情共生」的防疫計畫，但微鬆綁防疫政策沒兩週，就陷入水深火熱的疫情之中。
新加坡爆KTV夜店群聚感染，週三（14日）新增56起確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的本土案例，創連月來的新高，其中多達41人與KTV感染群有關，15日又確認新增42起感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的本土案例，其中33人屬於KTV夜店感染群；另有6起境外移入個案。與越南籍陪酒女郎相關的KTV夜店感染群才短短4天就累計80多人確診，且疫調尚在執行中。
新加坡衛生部長王乙康接受星媒訪問時表示，預計KTV夜店感染群將出現更多確診病例，很可能形成一個「非常大的感染群」。根據路透社，新加坡尚未開放夜店或酒吧，但開放餐廳內用，因此這些營業場所轉以餐飲店型態經營，並且引入各國陪酒女，持續提供夜間娛樂。
星媒引述專家表示，因夜店群聚感染涉及的群體大多是尚未完整接種疫苗的年輕男性，再加上有親密接觸更容易傳播病毒，情況恐比先前的紅山景市場與熟食中心感染群更為嚴重。
值得注意的是，新加坡接種率是亞洲第一名，已有70%的民眾完成第一劑接種，其中40%民眾完成兩劑接種，然而當Delta疫情延燒，仍止不住突如其來的變化。台灣的疫情處境和新加坡最為相似，無論26日解封與否，都仍須做好社交距離和防疫措施，並引外國經驗為鑑。
對亞太地區系列報導有興趣的讀者，請看早前報導過的《南韓微解封沒多久又創單日確診新高 疫情飆漲的關鍵三點》。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。