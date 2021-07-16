近期7大本土群聚基因定序結果 羅一鈞：全是英國變異株
針對國內近期爆發的群聚案，中央流行疫情指揮中心進行進行病毒基因定序，已了解國內流行病毒變異株。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（16）公布，上週已做了40案本土7大群聚個案的病毒基因定序，結果全為英國Alpha變異株。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-16 15:35:29｜2021-07-16 15:52:05
羅一鈞指出，近期除了境外移入外，也有做了40案本土個案的病毒基因定序，其中包含台北市信義區社區與家戶群聚、桃園與新北的華廚有關群聚、台積電群聚、台中與彰化等年輕交友群聚、北車地下街群聚、三重湯城園區群聚以及內湖職場群聚等個案，定序結果通通都是英國Alpha變異株。
羅一鈞統計指出，自去年10月以來，國內有做病毒基因定序的個案中，已累積470案的英國Alpha變異株、6案南非Beta變異株、5案巴西Gamma變異株、2案Theta變異株、17案境外與12本土印度Delta變異株及19案加州變異株。
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