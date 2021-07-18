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日本擬下修年齡限制到12歲！研議放寬莫德納疫苗接種年齡

▲日本和台灣的關係緊密，台灣民眾亦相當關切日本的接種政策。（圖／日本共同社）
▲日本和台灣的關係緊密，台灣民眾亦相當關切日本的接種政策。（圖／日本共同社）

記者賴正琳/綜合報導

2021-07-18 01:00:00

根據四方報報導，東奧即將在下周開幕，但日本東京圈又再度陷入緊急事態中，日本政府盼望能加快疫苗接種進度，但日本的接種率相較其他國家仍不高。日本厚生勞動省預計在本月19日開會討論，擬下修美國莫德納（Moderna）COVID-19疫苗的可接種年齡，將從原本18歲以上才可接種，放寬到12歲以上即可。日本和台灣的關係緊密，台灣民眾亦相當關切日本的接種政策。

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根據日本共同社，日本已在今年5月31日決定美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發疫苗的施打對象，從原本的16歲以上，擴大到12歲以上。

日本放送協會（NHK）報導，厚勞省今年5月批准莫德納疫苗時，因考量疫苗對17歲以下者數據不足，只允許莫德納疫苗施打對象為18歲以上的成人。

事後莫德納透過對美國12歲到17歲約3700人的臨床試驗，確認疫苗的有效性與安全性，由日本國內代理的武田藥品工業公司向厚勞省提出追加數據。

東京都因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，日本政府日前宣布，東京都12日起升級實施緊急事態宣言、沖繩縣延長實施緊急事態；另埼玉縣、千葉縣、神奈川縣與大阪府等4府縣延長實施防止蔓延等重點措施，皆為8月22日截止。雖然日本早已開始進行大規模疫苗接種，不過迄今已完成第一劑接種的民眾比例是28%，離達到母體免疫的70%目標仍然有一段距離。

疫情之下，台灣和日本的關係欲發密切，日本接連贈送台灣多次疫苗，日本內閣會議更在13日公布2021年版防衛白皮書，針對中國解放軍在台灣周邊反覆施壓的情勢，指出「可能會加劇軍事緊張」，並首次明確記載「台灣情勢穩定對於我國安全以及國際社會安定至關重要」。日本的疫情和東奧的進展，對台灣人來說是相當關注的議題之一。

對亞太地區系列報導有興趣的讀者，請看早前報導過的《星國、日韓疫情捲土重來！亞洲微解封後升警戒國家一次看》。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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