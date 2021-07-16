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許孟哲挑戰八三夭神曲《想見你》失敗　豆花妹激動回應了

▲許孟哲（中）不會唱《想見你想見你想見你》，讓豆花妹（右2）超激動，左起為王仁甫、峮峮、許孟哲、豆花妹、孫協志。（圖／記者林柏年攝）
▲許孟哲（中）不會唱《想見你想見你想見你》，讓豆花妹（右2）超激動，左起為王仁甫、峮峮、許孟哲、豆花妹、孫協志。（圖／記者林柏年攝）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-16 14:16:37｜2021-07-16 14:42:29

節目《飢餓遊戲》推出「台綜經典遊戲合作賽」考驗主持人默契，值得注意的是，在九宮格歌曲單元中，出現因夯劇《想見你》爆紅、八三夭的《想見你想見你想見你》，怎料許孟哲竟完全不熟悉，讓主唱阿璞的女友豆花妹傻眼直呼：「太扯了！這首歌這麼紅，你是活在異世界嗎？」最後眾人一致推派她來接唱這首歌，孫協志還幫忙應援：「花花（豆花妹）如果負責這一首，會有一種神奇的力量幫妳想起歌詞。」王仁甫也跟著搭腔：「這是一種熟悉感。」

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▲19日晚會八三夭主唱阿璞開唱讓台下觀眾們尖叫連連。（圖／屏東縣政府提供
▲八三夭主唱阿璞是豆花妹男友。（圖／屏東縣政府提供）
「百萬大歌星，九宮格連線賽」是許多觀眾心中的經典懷舊關卡，節目特別安排「甜美女聲」郭靜來擔任關主，讓主持人們邊闖關，同時還能大飽耳福、聽得如痴如醉，彷彿親臨女神的線上演唱會。

▲郭靜在《飢餓遊戲》擔任關主。（圖／中視提供）
▲郭靜在《飢餓遊戲》擔任關主。（圖／中視提供）
為了防疫，《飢餓遊戲》改成線上視訊錄製，由於主持人不在同一空間錄影，所以必須想辦法一起合作闖關，只要過4關就可平分一萬元獎金，製作單位難得慷慨讓王仁甫不習慣，再三和製作人確認：「我們如果過5關，是可以拿到一萬塊的對不對，不會扣快篩的錢吧？」這讓製作人哭笑不得：「怎麼可以把私底下的事講出來！」

另外，製作單位也對防疫措施相當謹慎，除了佩戴口罩，所有藝人和工作人員在開錄前也都進行快篩檢驗，讓大家安心錄影，孫協志則開玩笑說：「現在最夯的不是跟朋友說『我請你吃頓飯』，而是說『我送你10個快篩劑』。」（編輯：侯家瑜）

▲王仁甫暗嗆王少偉。（圖／中視）
▲王仁甫擔心製作單位收快篩的錢。（圖／中視提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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