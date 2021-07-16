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蔡依珊狂被問「妳打疫苗沒？」本人回應了

▲不少人關心蔡依珊是否已經接種疫苗。（圖／蔡依珊IG）
▲不少人關心蔡依珊是否已經接種疫苗。（圖／蔡依珊IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-16 14:20:29｜2021-07-16 14:28:49

新冠肺炎疫苗預約平台開放登記，許多符合資格的名人，紛紛在社群媒體貼出預約成功的截圖，42歲紅豆食府千金、名媛蔡依珊近日頻被問「妳打疫苗了沒？」本人昨（15日）在臉書正面回應。

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▲▼蔡依珊回應接種疫苗問題。（圖／蔡依珊臉書）
▲▼蔡依珊回應接種疫苗問題。（圖／蔡依珊臉書）
▲▼蔡依珊回應接種疫苗問題。（圖／蔡依珊臉書）
蔡依珊表示，很多人問她是否已經施打疫苗，她回：「我還沒打疫苗，但我預約了！」對方驚訝說： 「啊？ 還沒打？」蔡依珊透露，前陣子開放殘劑登記，她馬上預約，這幾天的公費疫苗也上網登記完畢，「兩種疫苗我都好」。

對於好友的關心和自己的選擇，蔡依珊說：「任何人都有自己的考量與需求，也會為他們的選擇結果負責。」認為當前更需要彼此扶助、一起繼續走下去的力量，「希望我們未來能對所有的人都能多些理解及體諒，不管這些人是否曾經站在你我的對立面，讓社會更能夠和諧共存，一起來度過這個一定能克服的難關。」

文末，蔡依珊強力呼籲大家去預約疫苗、殘劑，「有預約到就快快去施打，接種任何一種疫苗，都能有效降低病毒感染後發生重症的機率，提升對抗病毒的保護力！接種疫苗不僅是個人的事，更是保護周遭的親朋好友，降低自己及社會面對疫情的集體風險。」（編輯：楊穎軒）

▲蔡依珊預約AZ和莫德納。（圖／蔡依珊臉書）
▲蔡依珊預約AZ和莫德納。（圖／蔡依珊臉書）
▲蔡依珊呼籲大家也去預約殘劑。（圖／蔡依珊臉書）
▲蔡依珊呼籲大家也去預約殘劑。（圖／蔡依珊臉書）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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