COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

一個月清零期限到、北市14例　他問柯P：說好的清零呢？

▲今（16）日全台29例本土病例中，台北佔了14例最多，其次為新北11例，以及桃園市兩例，宜蘭縣、彰化縣各1例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲今（16）日全台29例本土病例中，台北佔了14例最多，其次為新北11例，以及桃園市兩例，宜蘭縣、彰化縣各1例。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-16 14:51:03｜2021-07-16 15:00:52

台北市長柯文哲在6月16日防疫記者會上指出，北市府透過精準疫調追殺，就算沒有疫苗，「再給我們一個月時間應該夠、台北市要清零做得到」，如今一個月之期已到，但今（16）日全台29例本土病例中，台北就佔了14例，台灣基進新聞部主任張博洋則問柯P「一個月到了，說好的清零呢？」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台灣基進新聞部主任張博洋問柯P「一個月到了，說好的清零呢？」。（圖／翻攝自張博洋臉書）
▲台灣基進新聞部主任張博洋問柯P「一個月到了，說好的清零呢？」。（圖／翻攝自張博洋臉書）
張博洋表示，當初柯文哲說沒疫苗也能清零，但「現在有疫苗你還是跳票啊」，以前有韓國瑜用雙手捧水聞漂白水比例、現在有柯文哲疫調做到下水道，說是當忍者龜，「這對曾在北農肝膽相照，惡搞吳音寧的好兄弟，不論是說大話吹牛的本領，還是草包的程度，相似度真的已經到達87%不能再高了」；這幾天的台北7月15日內湖IKEA停業清消、內湖好市多停業清消；7月16日內湖家樂福停業清消，柯市長說的清零沒有發生，反而只有不斷的清消、清消、再清消。

張博洋笑說，現在發文批評北市府，都會想說，不知道會不會再度被「市府等級」的火力開記者會痛罵，不過如果柯市長這麼喜歡用「澄清專區」來「假澄清，真鬥爭」，「那我建議今天澄清專區的內容應該要放上柯文哲6月16日的照片」，請北市府告訴大家，「一個月清零」就是一則流傳了一個月的假消息！

▲COVID-19本土感染爆發近三週疫情變化
▲COVID-19本土感染爆發近三週疫情變化。(圖／NOWnews製圖)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
18.75%81.25%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
36.54%63.46%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
53.78%46.22%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
40.85%59.15%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
39.31%60.69%
2021-07-12-2021-07-16
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀