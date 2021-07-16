一個月清零期限到、北市14例 他問柯P：說好的清零呢？
台北市長柯文哲在6月16日防疫記者會上指出，北市府透過精準疫調追殺，就算沒有疫苗，「再給我們一個月時間應該夠、台北市要清零做得到」，如今一個月之期已到，但今（16）日全台29例本土病例中，台北就佔了14例，台灣基進新聞部主任張博洋則問柯P「一個月到了，說好的清零呢？」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-16 14:51:03｜2021-07-16 15:00:52
張博洋表示，當初柯文哲說沒疫苗也能清零，但「現在有疫苗你還是跳票啊」，以前有韓國瑜用雙手捧水聞漂白水比例、現在有柯文哲疫調做到下水道，說是當忍者龜，「這對曾在北農肝膽相照，惡搞吳音寧的好兄弟，不論是說大話吹牛的本領，還是草包的程度，相似度真的已經到達87%不能再高了」；這幾天的台北7月15日內湖IKEA停業清消、內湖好市多停業清消；7月16日內湖家樂福停業清消，柯市長說的清零沒有發生，反而只有不斷的清消、清消、再清消。
張博洋笑說，現在發文批評北市府，都會想說，不知道會不會再度被「市府等級」的火力開記者會痛罵，不過如果柯市長這麼喜歡用「澄清專區」來「假澄清，真鬥爭」，「那我建議今天澄清專區的內容應該要放上柯文哲6月16日的照片」，請北市府告訴大家，「一個月清零」就是一則流傳了一個月的假消息！
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