蔡其昌與威剛科技捐贈救護車　提升急救能量

新冠肺炎病毒詭譎多變，全民防疫仍無法鬆懈，童綜合醫院醫護依舊堅守最前線，各界善心湧入給予醫護最直接的支持與鼓舞。今(16)日立法院副院長蔡其昌與威剛科技一同捐贈台灣比較稀少，最實用又安全的救護車，希望能夠提供病人最即時的救護，並且保障同車醫護人員的安全。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-16 14:54:48
這台救護車目前在台灣比較稀少，不僅空間更寬敞，有別於傳統救護車上隨車醫護固定式座位，這款救護車擁有美製FERNO雙側可旋轉座椅，並且座椅上備有頂級安全帶來避免急煞或快速行駛時的傷害，車內也內裝有快拆式的配置盒，可依照意外或病人需求載配所需急救物品，讓救命更確實無誤。
蔡其昌表示，這次與威剛科技董事長陳立白共同捐贈救護車給童綜合醫院，提升海線的醫療能量，他說去年家父過世前是在童綜合醫院接受良好的醫療照護，這次捐贈救護車除了感謝童綜合過去的幫助，也希望能夠回饋海線的民眾。醫療設備的增加，才能守護海線民眾的生命安全。同時，疫情期間照顧好自己的身體，才是對前線醫療人員最大的幫助。
童綜合醫院總院長童敏哲表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，感受到各界源源不斷的鼓勵，真的銘感於心；也是因為有大家的支持，醫護同仁也都無後顧之憂地發揮專業，上下一心防堵病毒擴散，完善治療病人。感謝蔡副院長與威剛科技捐贈救護車，提升救護能量，相信在任何危機時刻都安全馳騁救命。