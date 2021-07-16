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波音737艙壓偵測開關可能故障　美FAA要求全面檢查

▲美國飛機製造商波音公司在737飛機上安裝新開關，會在偵測到機艙危險失壓時向機師發出警告。聯邦航空總署（FAA）接獲開關失靈通報後，要求全面檢查並更頻繁地測試開關。資料照。（圖／Boeing）
▲美國飛機製造商波音公司在737飛機上安裝新開關，會在偵測到機艙危險失壓時向機師發出警告。聯邦航空總署（FAA）接獲開關失靈通報後，要求全面檢查並更頻繁地測試開關。資料照。（圖／Boeing）

中央社

2021-07-16 17:05:46

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國飛機製造商波音公司在737飛機上安裝新開關，會在偵測到機艙危險失壓時向機師發出警告。聯邦航空總署（FAA）接獲開關失靈通報後，要求全面檢查並更頻繁地測試開關。

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美聯社報導，美國聯邦航空總署今天公布的規定指出，每架波音（Boeing）737客機上都有兩個開關，如果同時失效，沒有發現警訊的機師可能會因為缺氧而昏厥。

路透社報導，這份指令影響2502架在美國登記的飛機，與全球各地的9315架飛機。總部設於芝加哥的波音支持這項規定。

這項命令指示使用波音737機型的航空公司檢測開關，必要時在飛行時數每達2000小時，而非目前的每隔6000小時，更換艙壓高度開關。

波音一開始以為，開關故障的情況非常罕見。然而，FAA表示，經過進一步調查後，FAA與波音兩個月前判定，「兩個開關同時失靈的機率比原先估計高出許多，的確會構成安全問題」。

FAA表示，不清楚開關失效的原因。波音說，仍持續與FAA和開關供應商合力解決問題。波音不願透露供應商名稱。

根據美國聯邦規定，所有航空公司的飛機都必須安裝警告機組人員機艙失壓的系統。波音737機型上的艙壓開關，可偵測到低壓狀況，自動向機師發布音訊與可見的警示訊息。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1100716

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