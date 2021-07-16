扯！雨水下水道剛完工無法排水　中市府：追究責任

連日受到午後對流影響，中市西屯區福雅及福科路口的居民卻因大雨過後，汙水及雨水的排水產生問題，造成水溝傳出陣陣惡臭。今(16)日市議員楊正中召集相關單位會勘後才發現是管線單位便宜行事，將剛做好的涵管鑿穿所致。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-16 15:28:43
福林里長林柏翰說，近日午後大雨，住在福雅及福科路一帶的居民頻頻向他反應，該地區每逢雨後水溝傳出陣陣惡臭，嚴重影響居家環境。福雅里長王勝偉也說，路口的麵包店每逢大雨，店前就淹大水實在很頭痛。為此，他們前後也曾找水利局進行下水道清淤，但改善仍有限。
楊正中指出，而該地區為福雅及福林二里交界，二位里長遲遲找不到問題原因，認為事有蹊蹺，是以該地區的雨水下水道工程才剛完竣，理應不太會有水溝惡臭的情形發生。因此他要求水利局用探測儀探照下水道，了解底下銜接管情形，果不其然罪魁禍首是涵管被不明管線鑿穿。
他質疑，管線單位施工時都要經過申請，並要繳交施工及竣工圖給市政府，結果市府不僅沒有確認，包商更是便宜行事，未考量管線空間逕自鑿穿，使得該地區的排水產生問題，遇雨即暴漲、淤泥沉積引發陣陣惡臭。
與會中，僅有台電近期在該地區進行管線工程，台電也應允近日開挖該地點，如是台電工程施作不當，會立即進行改善，解決該地區淹水事故。楊正中強調市府必須針對管線單位做好管理，不要再有管線鑿穿涵管的事情發生。