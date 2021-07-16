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影帝林家棟拍《手捲煙》突激動爆粗口　背後原因曝光

▲林家棟（右）被爆料爆粗口帶新人，左為Bipin Karma。（圖／CATCHPLAY提供）
▲林家棟（右）被爆料爆粗口帶新人，左為Bipin Karma。（圖／CATCHPLAY提供）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-16 15:29:12

香港黑幫電影《手捲煙》獲得金馬獎7項大獎入圍肯定，將於7月22日在台上映，由導演陳健朗執導，金像獎影帝林家棟飾演華籍英軍「關超」一角，南亞裔新人演員Bipin Karma則飾演古惑仔「文尼」，交織出老香港人與新香港人在社會邊緣奮力生存、追尋身分認同的故事，不僅拍出經典港片的風味，亦開創黑幫電影的新境界。從最新的幕後花絮角色篇中可以看到，林家棟被爆料「爆粗口帶新人」，而背後原因也令人十分感動。

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林家棟表示：「關超和文尼，這2個好像是被遺忘的人，怎麼相遇，這個故事就怎麼開始。」Bipin Karma則感同身受地說：「這是對自由的追求，關於兄弟情和個人身分的故事。」坦言其實拍戲時非常緊張，全靠戲精林家棟引導，透露有次對方突然對他爆粗口，向他表示說：「聽了有沒有感到不舒服？你要記得這種感覺，因為戲中的角色就是成天被人罵。」才成功讓Bipin Karma進入角色狀態。

除了林家棟與Bipin Karma精采對手戲之外，一口銀色假牙的袁富華、臉掛刀疤的白只，也詮釋逞凶鬥狠的香港黑社會，而太保（張嘉年）、杜燕歌則代表台灣的黑幫勢力。值得注意的是，原本在電影《叔．叔》飾演戀人的太保和袁富華，這次在《手捲煙》中卻反目成仇，意外成為亮點。

▲太保（右）與林家棟（中）在戲中有對手戲。（圖／CATCHPLAY提供）
▲太保（右）與林家棟（中）在戲中有對手戲。（圖／CATCHPLAY提供）
《手捲煙》描述退役華籍英軍關超（林家棟飾）在香港回歸後失去身分，由於經濟壓力只好加入黑社會維持生計，某天被躲避幫派老大泰哥（袁富華 飾）追殺的南亞裔青年文尼（Bipin Karm飾）誤闖家門，文尼以100萬酬勞換取短暫收留，關超欣然接受。另一方面，泰哥與台灣黑幫菜甫（杜燕歌飾）進行金錢龜走私交易破局，身為中間人的關超遭受連累，不僅捲入這起鬥爭，暗藏文尼的行為也被泰哥發現，面臨走投無路的危險局面。（編輯：侯家瑜）

▲袁富華（左上）、白只（右上）、太保（左下）和杜燕歌（右下）在片中詮釋黑幫。（圖／CATCHPLAY提供）
▲袁富華（左上）、白只（右上）、太保（左下）和杜燕歌（右下）在片中詮釋黑幫。（圖／CATCHPLAY提供）
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