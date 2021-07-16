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智利測科興疫苗晚期試驗　建議打第3劑防Delta

▲智利率領對中國科興COVID-19疫苗展開晚期人體試驗的專家，今天建議向接種者施打第3劑追加劑，以讓人體對更具傳染力的Delta變異株產生更多防護力。資料照。（圖／翻攝自中國科興官網）
▲智利率領對中國科興COVID-19疫苗展開晚期人體試驗的專家，今天建議向接種者施打第3劑追加劑，以讓人體對更具傳染力的Delta變異株產生更多防護力。資料照。（圖／翻攝自中國科興官網）

中央社

2021-07-16 17:00:47

（中央社聖地牙哥15日綜合外電報導）智利率領對中國科興COVID-19疫苗展開晚期人體試驗的專家，今天建議向接種者施打第3劑追加劑，以讓人體對更具傳染力的Delta變異株產生更多防護力。

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路透社報導，率領人體試驗的專家說，另一個測試疫苗對Delta變異株有效性的體外實驗室試驗顯示，比起防範首度在中國發現的原始冠狀病毒株，打完中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）研發的CoronaVac疫苗，人體產生的中和抗體會減少4倍。

中國科學家先前也發布類似數據，表示中和抗體會減少3倍。

智利千禧免疫學與免疫療法研究所（MillenniumInstitute for Immunology and Immunotherapy）也展開有2000名受試者參與的臨床試驗，所長卡里吉斯（Alexis Kalergis）博士說，打完第2劑科興疫苗6個月後，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染病例僅占不到3%。

不過，研究顯示，在施打疫苗的6個月後，保護性抗體會減少，卡里吉斯說，因此他建議接種第3劑「追加劑」，以加強防範變異病毒。

他說：「接種疫苗後抗體自然削減，凸顯施打追加劑以強化免疫力的必要性，以補強中和病毒抗體。」

卡里吉斯也指出，在智利的人體試驗受試者中，相隔28天接種第2劑，比間隔14天施打疫苗，能產生「更強勁的免疫力」。

智利目前向民眾注射了1810萬劑科興疫苗，也施打美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech研發的疫苗、阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗與中國康希諾生物公司研製的COVID-19疫苗，全國成人目前有76%完整接種。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1100716

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