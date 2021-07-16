智利測科興疫苗晚期試驗　建議打第3劑防Delta

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國科學家先前也發布類似數據，表示中和抗體會減少3倍。
智利千禧免疫學與免疫療法研究所（MillenniumInstitute for Immunology and Immunotherapy）也展開有2000名受試者參與的臨床試驗，所長卡里吉斯（Alexis Kalergis）博士說，打完第2劑科興疫苗6個月後，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染病例僅占不到3%。
不過，研究顯示，在施打疫苗的6個月後，保護性抗體會減少，卡里吉斯說，因此他建議接種第3劑「追加劑」，以加強防範變異病毒。
他說：「接種疫苗後抗體自然削減，凸顯施打追加劑以強化免疫力的必要性，以補強中和病毒抗體。」
卡里吉斯也指出，在智利的人體試驗受試者中，相隔28天接種第2劑，比間隔14天施打疫苗，能產生「更強勁的免疫力」。
智利目前向民眾注射了1810萬劑科興疫苗，也施打美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech研發的疫苗、阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗與中國康希諾生物公司研製的COVID-19疫苗，全國成人目前有76%完整接種。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1100716