COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

33歲男星自爆染疫　「身體無任何症狀」

▲Wiz Khalifa自爆染疫，目前身體沒有任何症狀。（圖／翻攝Wiz Khalifa IG）
▲Wiz Khalifa自爆染疫，目前身體沒有任何症狀。（圖／翻攝Wiz Khalifa IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-16 15:46:09｜2021-07-16 15:47:29

全球疫情仍持續升溫，許多國家的人民已陸續施打疫苗，因此不少場館、活動也開始逐步解封，但依舊有染疫風險。其中33歲的饒舌歌手Wiz Khalifa昨（15）日於社群媒體上發文宣布確診，消息一出讓外界震驚不已。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Wiz Khalifa於2015年演唱電影《玩命關頭7》主題曲《See You Again》，該曲已經破50億點擊，讓他再度爆紅。而他昨天在推特發文提到自己染疫，且目前身體沒有出現任何症狀，但還是必須要自我隔離一段時間，他也透露在隔離期間，會向歌迷展示新的音樂內容與新的計劃。

▲Wiz
▲▼Wiz Khalifa自爆染疫。（圖／翻攝Wiz Khalifa 推特、IG）
▲Wiz
據外媒報導，Wiz Khalifa原本預計今年9月要與Method Man、Busta Rhymes、Juicy J等人在美國科羅拉多州表演，以及參與英美音樂盛事之一的螢火蟲音樂節，可是因為Wiz Khalifa染疫，所以他是否能出席，暫時無法下定論。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
18.75%81.25%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
36.54%63.46%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
53.78%46.22%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
40.85%59.15%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
39.31%60.69%
2021-07-12-2021-07-16
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀