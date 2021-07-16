33歲男星自爆染疫　「身體無任何症狀」

全球疫情仍持續升溫，許多國家的人民已陸續施打疫苗，因此不少場館、活動也開始逐步解封，但依舊有染疫風險。其中33歲的饒舌歌手Wiz Khalifa昨（15）日於社群媒體上發文宣布確診，消息一出讓外界震驚不已。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-07-16 15:46:09｜2021-07-16 15:47:29
Wiz Khalifa於2015年演唱電影《玩命關頭7》主題曲《See You Again》，該曲已經破50億點擊，讓他再度爆紅。而他昨天在推特發文提到自己染疫，且目前身體沒有出現任何症狀，但還是必須要自我隔離一段時間，他也透露在隔離期間，會向歌迷展示新的音樂內容與新的計劃。
據外媒報導，Wiz Khalifa原本預計今年9月要與Method Man、Busta Rhymes、Juicy J等人在美國科羅拉多州表演，以及參與英美音樂盛事之一的螢火蟲音樂節，可是因為Wiz Khalifa染疫，所以他是否能出席，暫時無法下定論。
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